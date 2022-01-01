Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274

Преимущества:

Разъемная штанга значительно облегчает транспортировку триммера и позволяет разместить его в ограниченном пространстве для хранения

Высокий ресурс поршневой группы обеспечивают качественные детали: цилиндр двигателя покрыт пористым хромом и хонингован

Блокиратор газа защищает пользователя от травм, т.к. не дает случайно запустить триммер

Несмотря на достаточно большой объем двигателя 43 см3, топливо расходуется экономно — полного бака хватит примерно на час

Дозатор для смешивания бензина и масла включен в комплект поставки

Полуавтоматическая катушка облегчает обновление лески — не нужно снижать скорость работы, достаточно слегка ударить шпулей по земле и длина лески увеличится

Небольшой нож автоматически подравнивает леску, если ее длина превышает норму. Поэтому двигатель работает без риска перегрузки и перегрева

Защитный кожух из ударопрочного пластика и металла не дает скошенной траве, грязи и камням отскакивать на оператора

Редуктор передает крутящий момент режущей насадке без риска зацикливания. Он уверенно выдерживает продолжительную работу и высокие нагрузки

Режущие насадки снимаются и устанавливаются за несколько секунд, что экономит время на подготовку к работе и переключение режимов

U-образная рукоятка с удобными держателями имеет асимметричную форму, поэтому оператор не будет стеснен в движениях и сможет с легкостью удерживать триммер и маневрировать им

Плечевой ремень позволяет снять нагрузку с рук и работать без усталости даже долгое время

Триммерная штанга с толщиной стенок 1,5 мм устойчива к повышенным нагрузкам, работе на трудных участках и внешним воздействиям

Оптимизированная антивибрационная система защищает суставы и сосуды пользователя от негативного воздействия вибраций, поэтому эксплуатировать триммер можно долго

Вес триммера 7 кг облегчает его удержание и транспортировку

Компактный и легкий триммер Denzel DR-43S идеально подходит для бытового применения: скашивания бурьяна, редкой травы и сорняков, облагораживания газонов, подравнивания молодых кустарников. Им удобно работать в местах, недоступных для газонокосилки: вдоль заборов и стен дома, вокруг деревьев, на холмистой поверхности. А также его можно использовать сразу после дождя. Мощности 2,5 л.с. вполне достаточно для участка площадью до 10 соток. Режущие насадки — трехлопастной нож и катушка с леской — вращаются со скоростью 9500 об/мин и обеспечивают ширину скашивания 25,5 см и 42 см.