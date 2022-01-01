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Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
7 880 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Арт. О00000040407
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
  • Персональная скидка
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274
Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274

Denzel DR-43S Триммер бензиновый, 43 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96274

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7 880 ₽
за штуку
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3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040407

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
7
Мощность, л.с.
25
Ширина скашивания леской, см
42
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 880 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Компактный и легкий триммер Denzel DR-43S идеально подходит для бытового применения: скашивания бурьяна, редкой травы и сорняков, облагораживания газонов, подравнивания молодых кустарников. Им удобно работать в местах, недоступных для газонокосилки: вдоль заборов и стен дома, вокруг деревьев, на холмистой поверхности. А также его можно использовать сразу после дождя. Мощности 2,5 л.с. вполне достаточно для участка площадью до 10 соток. Режущие насадки — трехлопастной нож и катушка с леской — вращаются со скоростью 9500 об/мин и обеспечивают ширину скашивания 25,5 см и 42 см.

    Преимущества:

    • Разъемная штанга значительно облегчает транспортировку триммера и позволяет разместить его в ограниченном пространстве для хранения
    • Высокий ресурс поршневой группы обеспечивают качественные детали: цилиндр двигателя покрыт пористым хромом и хонингован
    • Блокиратор газа защищает пользователя от травм, т.к. не дает случайно запустить триммер
    • Несмотря на достаточно большой объем двигателя 43 см3, топливо расходуется экономно — полного бака хватит примерно на час
    • Дозатор для смешивания бензина и масла включен в комплект поставки
    • Полуавтоматическая катушка облегчает обновление лески — не нужно снижать скорость работы, достаточно слегка ударить шпулей по земле и длина лески увеличится
    • Небольшой нож автоматически подравнивает леску, если ее длина превышает норму. Поэтому двигатель работает без риска перегрузки и перегрева
    • Защитный кожух из ударопрочного пластика и металла не дает скошенной траве, грязи и камням отскакивать на оператора
    • Редуктор передает крутящий момент режущей насадке без риска зацикливания. Он уверенно выдерживает продолжительную работу и высокие нагрузки
    • Режущие насадки снимаются и устанавливаются за несколько секунд, что экономит время на подготовку к работе и переключение режимов
    • U-образная рукоятка с удобными держателями имеет асимметричную форму, поэтому оператор не будет стеснен в движениях и сможет с легкостью удерживать триммер и маневрировать им
    • Плечевой ремень позволяет снять нагрузку с рук и работать без усталости даже долгое время
    • Триммерная штанга с толщиной стенок 1,5 мм устойчива к повышенным нагрузкам, работе на трудных участках и внешним воздействиям
    • Оптимизированная антивибрационная система защищает суставы и сосуды пользователя от негативного воздействия вибраций, поэтому эксплуатировать триммер можно долго
    • Вес триммера 7 кг облегчает его удержание и транспортировку