Бензокоса – популярная техника для скашивания ненужной растительности на участках, в садах и парках. Но как и любое другое оборудование, бензокосы требуют постоянного ухода, техобслуживания и иногда мелкого ремонта, который можно сделать самостоятельно. А если куплена не электро-, а бензокоса, какой бензин следует заливать в топливный бак? В этой статье рассмотрим основные принципы ухода за бензокосами и советы, что нужно делать с агрегатом перед каждым запуском, как готовить топливную смесь и расскажем некоторые секреты кошения травы от опытных садоводов.

Обслуживание бензокосы

Здесь вы найдете информацию о том, как правильно ухаживать за всеми частями оборудования, как отрегулировать, как разбирать и чем и как смазывать бензокосу (подвижные детали).

Двигатель. Следите за чистотой воздушного фильтра, изделия из поролона должны быть смочены маслом. Топливный фильтр нуждается в проверке не реже 1 раза в неделю и в случае неисправности своевременно заменяться. Глушитель и свечи должны регулярно отчищаться от нагара (по мере загрязнения). Перед каждым началом эксплуатации следует проверять затяжку всех винтов и гаек.

Угловой редуктор нужно очищать от пыли и загрязнений по мере необходимости, так как это мешает эффективному охлаждению, а затем смазывать любой смазкой для редуктора, например, STIHL.

Триммерная головка с леской. Косильная головка должна очищаться после каждого использования триммера, а также своевременно заменяться, как только обнаружилась деформация или трещины. Необходимо применять только специальный корд (леску) для триммеров, никаких тросов или проволоки! Диаметр лески должен быть таким, какой заявлен у конкретной модели. Намотка корда должна осуществляться плотно, но без пересечения нитей.

Режущая оснастка (пильный диск или нож). Металлические изделия должны быть обязательно заточены (для этого существуют специальные шаблоны и напильники) под особым углом. Двусторонние модели желательно переворачивать время от времени для равномерного износа. Затупленные или неправильно наточенные диски и ножи ведут к перегрузке двигателя и сокращению срока эксплуатации.

Защитные кожухи всегда должны быть надеты во время кошения. Они укрывают оператора от разлетающейся травы и камней из-под режущей оснастки, а также снижают нагрузки на двигатель. После работы тщательно очищайте внутреннюю и наружную поверхность кожуха струей воды или мягкой тканью, стараясь не поцарапать поверхность.

Как отрегулировать бензокосу (карбюратор)

Правильная регулировка – залог успешной работы агрегата в будущем.

Новички порой не знают, как важен этот процесс для бензокос и бензотриммеров, и пропускают его или попросту не знают, как отрегулировать карбюратор бензокосы, полагая, что заводских настроек вполне хватает. Однако это не так. Осмотр всех механизмов и регулировку карбюратора нужно проводить регулярно.

Важная информация и советы по настройке бензинового карбюратора в бензокосах:

В карбюраторе есть 3 винта: левый (H), нижний (T) и правый (L). Чтобы добраться до винтов, необходимо знать, как разобрать бензокосу, а точнее, как добраться до карбюратора. Эта информация должна быть указана в техпаспорте изделия. Нижний винт (Т) отвечает за холостой ход, правый (L) за объем топлива, поступающий на низких оборотах в камеру сгорания, а левый (Н) отвечает за поступление топлива на высоких оборотах. Включите карбюратор на холостом ходу. Правильно настроенный, он работает равномерно при горячем и остывшем моторе, при пониженных и высоких оборотах. Если что-то идет не так, нужно вращать нижний винт (Т). Регулировка поступления топлива на низких оборотах регулируется поворотом правого винта (L) на четверть оборота против часовой стрелки. Настройка карбюратора на высоких оборотах осуществляется следующим образом: откройте дроссель и нажмите максимальный газ. Левый винт (Н) крутите по часовой стрелке, пока не произойдет снижение оборотов. После этого вращайте винт против часовой стрелки до неровной работы движка. Затем медленно закручивайте винт обратно по часовой до того, как услышите плавный и ровный ход мотора. Свеча зажигания также служит показателем правильного регулирования карбюратора. При неисправностях на свече появляется нагар, а при корректной настройке ее рабочая часть останется чистой.

Это самый универсальный алгоритм по тому, как настроить карбюратор на бензокосе. Индивидуальная регулировка зависит от конфигурации модели вашего агрегата.

Готовим топливную смесь для бензокосы

Многие начинающие пользователи задают вопрос, какой бензин заливать в бензокосу? В паспорте каждой бензокосы должно быть указано, какое горючее можно использовать именно с этой моделью. Однако на одном бензине коса работать не будет, нужна топливная смесь, приготовленная в определенных пропорциях. Что входит в состав топлива для бензокос и бензотриммеров?







Бензин – подойдет любой высокооктановый (АИ-92 и 95 и плотностью от 750 до 770 кг на куб.м). Бензин должен быть свежим и чистым, а это значит:

без примесей и кислот, т.к. все добавки имеют разную степень сгорания;

хранить его не дольше 30 дней и в неметаллической емкости, т.к. это способствует быстрому окислению продукта.

Масло – можно использовать масло для двухтактных двигателей (с оборотами 10000-15000 об/мин) высокого качества, например, марки Stihl, PATRIOT, Husqvarna, Bigmaster тоже подойдет.

Пропорции смеси топлива – если не заявлены другие в паспорте изделия, можно использовать данную схему: 1:50 (2 процента масла от 100 процентов бензина) или 20:1000 мл.

Один из примеров приготовления топливной смеси (в пропорции 10 мл на 0,5 л): в прозрачную емкость налить 0,5 л бензина и аккуратно ввести 10 мл масла (можно использовать медицинский шприц без иглы), смешать и в конце долить оставшуюся часть бензина. Тщательно размешать получившуюся смесь. При низком качестве бензина можно увеличить объем масла до 25 мл.

Наша статья носит ознакомительный характер, поэтому если у вас есть бензокоса, как разводить бензин (правильные пропорции бензина и масла) должно быть указано в техническом паспорте модели.

Важно! Взбалтывать топливную смесь перед каждой заправкой, чтобы бензин и масло перемешались равномерно. Такое топливо может храниться не дольше 2-х недель в благоприятных условиях (не замороженное и не перегретое на солнце). Внимание! Если цвет топлива поменялся (помутнел, потемнел), использовать такую смесь нельзя во избежание выхода из строя оборудования.

Несколько секретов, как правильно косить бензокосой

Многие знают, как выглядит бензокоса, как пользоваться ею на заросшем травой участке. Однако есть некоторые хитрости, которые позволят скашивать растительность быстрее и эффективнее.

При кошении травы совершайте движения справа налево, так срезанная часть будет падать на уже обработанный участок. Это получается, потому что оснастка вращается против часовой стрелки. Большие и плоские участки лучше обрабатывать по квадратам. Всегда косите от границы участка к центру. Высокие заросли лучше скашивать, двигая триммер из стороны в сторону, начиная слева направо. Первым движением вы скашиваете общую длину, а вторым – подравниваете. Кошение склона. Используйте метод прямого покоса – срезайте траву вдоль склона, в конце возвращайтесь назад и проходите следующую линию.

Самостоятельный ремонт бензокосы

Данная информация относится к мелкому ремонту агрегата, при серьезных поломках или замене основных частей косы лучше обратиться в специализированные сервисные центры.

Рассмотрим, как устроена бензокоса: агрегат обычно состоит из двигателя, косильной головки и соединяющей их штанги, а также дополнительных частей.







Что можно починить самостоятельно?

Замена порванного корда. Если у вас повредилась леска в триммерной головке, можно заменить ее самостоятельно. Для этого в магазине подбирается моток корда нужного диаметра (эту информацию можно узнать в техпаспорте изделия). Как правило, они бывают 2-х видов - из капрона или нейлона и сечением 0,9-1,5 мм. Неправильно подобранная толщина приведет к обрыву корда или перегреву двигателя. Для установки новой лески достаньте и откройте головку, намотайте леску на барабан плотно, но без пересечения нитей. Сломанная штанга. Этот элемент можно починить, если не поврежден внутренний вал. К штанге нужно примотать деревянные рейки или скрепить части железными скобками. Еще один вариант – приварить. Неровная работа двигателя или усилившаяся вибрация могут быть следствием несмазанных деталей. Разберите бензокосу и смажьте подвижные части. Смазку нужно производить регулярно по мере надобности. Не заводится двигатель. Одной из причин может быть обеднение топливной смеси воздухом, забитый топливный шланг или неисправная свеча накаливания. Для обогащения закройте заслонку полностью, прочистите шланг, замените свечу.

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