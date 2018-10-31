Бензокоса – популярная техника для скашивания ненужной растительности на участках, в садах и парках. Но как и любое другое оборудование, бензокосы требуют постоянного ухода, техобслуживания и иногда мелкого ремонта, который можно сделать самостоятельно. А если куплена не электро-, а бензокоса, какой бензин следует заливать в топливный бак? В этой статье рассмотрим основные принципы ухода за бензокосами и советы, что нужно делать с агрегатом перед каждым запуском, как готовить топливную смесь и расскажем некоторые секреты кошения травы от опытных садоводов.
Здесь вы найдете информацию о том, как правильно ухаживать за всеми частями оборудования, как отрегулировать, как разбирать и чем и как смазывать бензокосу (подвижные детали).
Двигатель. Следите за чистотой воздушного фильтра, изделия из поролона должны быть смочены маслом. Топливный фильтр нуждается в проверке не реже 1 раза в неделю и в случае неисправности своевременно заменяться. Глушитель и свечи должны регулярно отчищаться от нагара (по мере загрязнения). Перед каждым началом эксплуатации следует проверять затяжку всех винтов и гаек.
Угловой редуктор нужно очищать от пыли и загрязнений по мере необходимости, так как это мешает эффективному охлаждению, а затем смазывать любой смазкой для редуктора, например, STIHL.
Триммерная головка с леской. Косильная головка должна очищаться после каждого использования триммера, а также своевременно заменяться, как только обнаружилась деформация или трещины. Необходимо применять только специальный корд (леску) для триммеров, никаких тросов или проволоки! Диаметр лески должен быть таким, какой заявлен у конкретной модели. Намотка корда должна осуществляться плотно, но без пересечения нитей.
Режущая оснастка (пильный диск или нож). Металлические изделия должны быть обязательно заточены (для этого существуют специальные шаблоны и напильники) под особым углом. Двусторонние модели желательно переворачивать время от времени для равномерного износа. Затупленные или неправильно наточенные диски и ножи ведут к перегрузке двигателя и сокращению срока эксплуатации.
Защитные кожухи всегда должны быть надеты во время кошения. Они укрывают оператора от разлетающейся травы и камней из-под режущей оснастки, а также снижают нагрузки на двигатель. После работы тщательно очищайте внутреннюю и наружную поверхность кожуха струей воды или мягкой тканью, стараясь не поцарапать поверхность.
Правильная регулировка – залог успешной работы агрегата в будущем.
Новички порой не знают, как важен этот процесс для бензокос и бензотриммеров, и пропускают его или попросту не знают, как отрегулировать карбюратор бензокосы, полагая, что заводских настроек вполне хватает. Однако это не так. Осмотр всех механизмов и регулировку карбюратора нужно проводить регулярно.
Важная информация и советы по настройке бензинового карбюратора в бензокосах:
Это самый универсальный алгоритм по тому, как настроить карбюратор на бензокосе. Индивидуальная регулировка зависит от конфигурации модели вашего агрегата.
Многие начинающие пользователи задают вопрос, какой бензин заливать в бензокосу? В паспорте каждой бензокосы должно быть указано, какое горючее можно использовать именно с этой моделью. Однако на одном бензине коса работать не будет, нужна топливная смесь, приготовленная в определенных пропорциях. Что входит в состав топлива для бензокос и бензотриммеров?
Бензин – подойдет любой высокооктановый (АИ-92 и 95 и плотностью от 750 до 770 кг на куб.м). Бензин должен быть свежим и чистым, а это значит:
Масло – можно использовать масло для двухтактных двигателей (с оборотами 10000-15000 об/мин) высокого качества, например, марки Stihl, PATRIOT, Husqvarna, Bigmaster тоже подойдет.
Пропорции смеси топлива – если не заявлены другие в паспорте изделия, можно использовать данную схему: 1:50 (2 процента масла от 100 процентов бензина) или 20:1000 мл.
Один из примеров приготовления топливной смеси (в пропорции 10 мл на 0,5 л): в прозрачную емкость налить 0,5 л бензина и аккуратно ввести 10 мл масла (можно использовать медицинский шприц без иглы), смешать и в конце долить оставшуюся часть бензина. Тщательно размешать получившуюся смесь. При низком качестве бензина можно увеличить объем масла до 25 мл.
Наша статья носит ознакомительный характер, поэтому если у вас есть бензокоса, как разводить бензин (правильные пропорции бензина и масла) должно быть указано в техническом паспорте модели.
Важно! Взбалтывать топливную смесь перед каждой заправкой, чтобы бензин и масло перемешались равномерно. Такое топливо может храниться не дольше 2-х недель в благоприятных условиях (не замороженное и не перегретое на солнце). Внимание! Если цвет топлива поменялся (помутнел, потемнел), использовать такую смесь нельзя во избежание выхода из строя оборудования.
Многие знают, как выглядит бензокоса, как пользоваться ею на заросшем травой участке. Однако есть некоторые хитрости, которые позволят скашивать растительность быстрее и эффективнее.
Данная информация относится к мелкому ремонту агрегата, при серьезных поломках или замене основных частей косы лучше обратиться в специализированные сервисные центры.
Рассмотрим, как устроена бензокоса: агрегат обычно состоит из двигателя, косильной головки и соединяющей их штанги, а также дополнительных частей.
Что можно починить самостоятельно?
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