Электрические триммеры – это садовая техника для подрезания травы, ориентированная на бытового пользователя. Они просты в использовании и обслуживании, экологичны, генерируют мало шума. Чтобы помочь вам выбрать лучший электрический триммер для травы, мы составили рейтинг наиболее удачных, согласно отзывам пользователей, моделей. В топ попали сетевые и аккумуляторные электрокосы. Перед рейтингом мы приведем список параметров, которые стоит учитывать при подборе триммера для травы.

Как выбрать электрический триммер

Электротриммер – это ручной садовый инструмент, который предназначен для обрезки растительности. В качестве источника энергии использует ток из бытовой розетки или аккумулятор. После включения двигатель начинает работать, создавая вращение. Обороты передаются через приводной вал на редуктор. За счет последнего начинает двигаться элемент, режущий траву: леска, нож, диск.

Помимо цены и бренда, триммеры отличаются по мощности, форме штанги, массе корпуса и т.д. Выбор зависит от условий эксплуатации: логично, что электрокоса для крупного участка должна обладать высокой производительностью, а модели, покупаемой для физически неразвитого работника, не желательно быть тяжелой. Перед рейтингом мы приведем перечень аспектов, на которые стоит обратить внимание при выборе. За счет этого понять, электрический триммер для травы какой лучше для ваших индивидуальных потребностей, окажется значительно проще.

Источник энергии. Электротриммеры для травы делятся на сетевые и аккумуляторные. Первые наиболее распространены, и большинство моделей из нашего рейтинга будут относиться именно к этой разновидности. Они подключаются к стандартному бытовому источнику электросети на 220 В посредством удлинителя. Преимущества сетевых триммеров: неограниченное время работы, не зависящее от батарей; стабильная мощность на протяжении всего периода кошения; меньший вес (используя беспроводные аналоги, вы постоянно переносите источник энергии на себе). Главное достоинство, которое имеют аккумуляторные тримеры: хорошая мобильность. Ими можно косить траву на участках, где нет свободного доступа к электричеству. Провода не сковывают оператора, и их не повредить режущим элементом. Критичный недостаток: время кошения зависит от емкости аккумуляторного блока. Чтобы выполнить серьезный объем работ, лучше запастись несколькими батареями. Частота и интенсивность работ. Чтобы понять, какой лучше купить триммер электрический, определитесь с особенностями предстоящей работы: площадью участка и периодичностью использования. Если косить предстоит труднодоступные места после газонокосилки, не имеет смысла тратиться на тяжелую модель. Если собираетесь применять триммер для резки травы на широких участках, вам нужен хороший мощный инструмент с прямой штангой, велосипедной рукояткой и жестким приводным валом. Тип растительности. То, с какой зеленью вы будете работать, определяет выбор мощности двигателя и необходимых режущих элементов. Мощность важна, потому как слабые триммеры покажут низкую производительность с массивными ножами. Для кошения мягкой газонной травы лучшим выбором станет триммерная катушка с леской. Ее поддерживают почти все модели из нашего рейтинга. Предстоит укорачивать кустарники, ветви, лопух – присмотритесь к триммерам, ориентированным на установку металлических ножей и зубчатых пильных дисков. Мощность определяет объемы потребляемой энергии или скорость расхода аккумулятора. От нее зависит максимальная нагрузка, которую вы сможете давать на двигатель. Мощный триммер долго работает без перегрузки, не завязает в высокой и плотной траве, дает достаточное количество оборотов на тяжелую режущую оснастку. Слабые двигатели хороши для меньшей нагрузки, и вес их значительно меньше. Расположение двигателя. У триммеров для травы мотор размещен сверху или снизу. Нижнее расположение используется в маломощных моделях. Работать с ним неопытным операторам легче из-за повышенной маневренности. Минус: нельзя косить влажную траву. От контакта двигателя с жидкостью триммер может прийти в негодность. Верхнее расположение актуально для моделей любой мощности. Триммер с такой конструкцией безопасней использовать при высокой влажности. Тип приводного вала. Бывает гибкий и жесткий. Первый применяется в слабых сетевых и бензиновых триммерах. По отзывам пользователей, считается менее надежным. Также ему отдают предпочтение производители всех аккумуляторных образцов в нашем рейтинге. В вопросе, какие электрические триммеры лучше, опытные косильщики выбирают модели с жестким приводным валом. Он эффективно передает мощность от двигателя, поэтому позволяет работать с жесткой травой и кустарниками при помощи всех актуальных видов режущей оснастки. Тип рукоятки. Во всех триммерах из рейтинга применяются D-, J- и U-образные рукоятки. Первые, по отзывам покупателей, хороши для кошения травы на компактных участках. Они помогают добиться надежного удержания и высокой точности. J-образные направлены на безопасную работу. Удержание их осуществляется таким образом, что между оператором и редуктором триммера образуется дистанция. U-образные (часто встречается название «велосипедные») рукояти редко попадаются в сетевых и аккумуляторных триммерах и более распространены в бензиновых. Они хороши для обработки просторных участков с травой, так как располагают к тому, чтобы делать широкие взмахи. Режущий элемент. Большинство триммеров рассчитано на использование лески и ножа. По отзывам производителей, только две модели из нашего рейтинга полноценно поддерживают кошение диском. Леска и пластиковый нож – лучший выбор для резки мягкой травы. Металлический лопастной нож поможет справиться с молодыми кустарниками, сорняками и лопухом. Пильный диск ориентирован на подрезание ветвей, пиление сухостоя, мелких древесных насаждений. Некоторые косы поддерживают работу с несколькими режущими элементами. Встретить в продаже триммер с леской и ножом не составит труда, и таких моделей в рейтинг попало достаточно много. Они хороши тем, что имеют широкую сферу эксплуатации. Тип триммерной головки. Триммерная головка – это часть инструмента, через которую проходит леска. Она незаменима при кошении травы. Ручная замедляет работу: чтобы удлинить корд, приходится раскручивать головку и вытягивать леску самостоятельно. Полуавтоматическая, если верить отзывам, значительно удобнее: для вытягивания новой лески требуется легко ударить головкой об твердую поверхность. Ширина обработки. Параметр указывает на эффективность кошения травы. Чем он выше, тем быстрее вы обработаете участок. Для лески в большинстве моделей триммеров начинается от 50 мм, для ножей – от 200 мм. Форма штанги. В вопросе, какой эл триммер купить, важно учитывать форму штанги, так как она влияет на удобство работы при разных обстоятельствах. Изогнутая используется зачастую в легких устройствах. Она удобна, чтобы косить траву вдоль клумб и заборов, вокруг живых изгородей, деревьев и кустов. Прямая предпочтительна для мощных триммеров. Хороша тем, что позволяет устанавливать жесткий приводной вал: это важно для возможности работать ножом и диском. Телескопическая штанга. Преимущество триммеров с регулируемой штангой в возможности подстроить длину инструмента под рост оператора. Разборная штанга. Разборные триммеры собирают смешанные отзывы пользователей. Одни отмечают, что их значительно проще перевозить в ограниченном пространстве багажного отсека. Другие считают, что триммеры для травы с разборной штангой не так хороши из-за сниженной надежности.

Вес. Параметр, который зависит от мощности мотора и материалов, из которых изготовлен триммер. Легкие устройства подойдут новичкам. Ими не составит труда с комфортом работать долго. Тяжелые эффективно борются с жесткой травой и выдерживают механические повреждения. Системы защиты. За безопасность отвечают два элемента конструкции. Первый, который встречается во всех триммерах – это кожух. Он не дает остаткам травы, гравию и мелкому мусору попадать на оператора. Защиту триммера от перегрузок электросети обеспечивает термореле. Оно станет лучшим спасением от поломки инструмента, даже если вы часто сталкиваетесь со скачками напряжения. Комплектация. С триммерами часто поставляются ремни, средства индивидуальной защиты, катушки с леской, ножи и другие аксессуары. Это станет хорошим способом сэкономить на закупке расходников. Плечевой ремень. Аксессуар, который сделает комфортней длительное кошение. Он равномерно распределяет вес триммера по всему телу пользователя, в результате чего напрягаются не только руки. Часто ремни идут в комплектации с инструментом, но, как можно проследить по отзывам, в большинстве случаев они неудобные или недолговечные. Торговая марка и страна-производитель. По бренду складывается первое впечатление о качестве триммера. Каждый производитель работает в определенном ценовом диапазоне. Прежде, чем начать рейтинг электротриммеров, мы уделим внимание наиболее популярным фирмам. Помимо марки, следует обращать внимание на страну, в которой произведен триммер для травы. Встречаются случаи, когда часть моделей одного бренда собираются на разных предприятиях: к примеру, бюджетные модели создаются в Китае, профессиональные – в Японии. Это влияет на качество и долговечность триммеров.

Какой фирмы триммер электрический лучше

Прежде, чем рассматривать лучшие электрические триммеры в рамках рейтинга, мы расскажем о компаниях, которые зарекомендовали себя среди любителей и экспертов. Часть фирм специализируются на садовой технике, какие-то занимают более обширную область на рынке.

Bosch. Немецкая группа компаний, которая имеет более, чем столетнюю историю. Помимо триммеров и прочей техники для сада, производит строительные, бытовые, измерительные приборы. Patriot. Российская торговая марка, ориентированная на садовый, силовой и ремонтно-строительный инструмент бытового класса. Выпускает бензиновые, сетевые и аккумуляторные триммеры. Huter. В наш топ лучших электрических триммеров попадет немало хороших моделей от этой фирмы из Германии. Бренд предлагает лучшее качество для бюджетного ценового сегмента. Makita. Компания родом из Японии, зарекомендовавшая себя во всем мире. Производит технику для бытового и профессионального использования, и, по отзывам работников, триммеры обеих категорий справляются со своими задачами. Denzel. Производитель электроинструмента, строительной техники, а также садового инвентаря, среди которого есть и триммеры. Daewoo Power Products. Южнокорейская торговая марка, которая выпускает сетевой, аккумуляторный и бензиновый инструмент. В ассортименте можно найти силовую, садовую и строительную технику. Stihl. Если верить отзывам, в вопросе, какой фирмы электрический триммер лучше, профессионалы выбирают товары именно этой немецкой фирмы. Большинство моделей Stihl работают от ДВС, но в рейтинге нашлось место аккумуляторным и сетевым триммерам. Stiga. Торговая марка из Швеции, выпускающая хорошие и недорогие триммеры бытового класса. Помимо них, фирма производит множество другой садовой техники. Fubag. Немецкий бренд, представленный на рынке почти 50 лет и, согласно отзывам, пользующийся популярностью в профессиональной среде. Несмотря на это, триммер производства Fubag, который вошел в наш рейтинг, подойдет и для домашних работ. Greenworks. Фирма выпускает хороший садовый инструмент бытового и профессионального назначения. Широкий ценовой диапазон поможет подобрать триммер для травы под разный бюджет. Ставр. Сравнительно молодая российская компания, выпускающая садовую, строительную, сварочную технику по низкой цене. Триммеров в каталоге фирмы представлено на данный момент немного, но лучший из них, судя по отзывам, заслуживает внимания. Monferme. Компания из Франции интригует в первую очередь дизайном триммеров и других садовых инструментов. Разобравшись получше, можно прийти к выводу, что это хорошая техника для бытового использования. В качестве аудитории фирма видит малоопытных пользователей, которым сложно орудовать тяжелыми моделями.

Лучший недорогой электрический триммер

Чтобы помочь вам разобраться, какой электрический триммер лучше купить для дачи, мы рассмотрели 5 моделей с ценой от полутора до шести тысяч рублей. Эти инструменты станут хорошим выбором для периодического использования несколько раз за сезон. Рекомендуется работать ими в паре с газонокосилкой, чтобы не нагружать двигатель триммера.

Bosch EasyGrassCut 26 (0.600.8C1.J00)

Легкий и маневренный триммер, который станет хорошим выбором для начинающих косильщиков. Несмотря на скромную мощность, справляется с тонкими ветвями кустарников.





Преимущества:

Малый вес.

Удобство работы.

Доступная цена.

Подходит для труднодоступных мест, кошения вдоль оград.

Качество сборки.

Недостатки:

Нижнее расположение двигателя, не терпящее эксплуатации во влажную погоду.

Отверстия для охлаждения мотора в процессе кошения забиваются травой.

Мощности триммера не хватит для того, чтобы привести в порядок сильно запущенный участок.

PATRIOT PT 500

Продолжит обзор электрических триммеров мотокоса от Patriot. Это дешевый инструмент, предназначенный для подравнивая газона близ частного дома или коттеджа.





Преимущества:

Регулируемая штанга поможет настроить размеры триммера под рост пользователя.

Прибор прост в работе и техническом обслуживании.

Положение дополнительной рукояти настраивается.

Недостатки:

Работает только с леской, нет возможности установить нож.

Не подходит для кошения высокой травы.

Двигатель быстро перегревается: каждые 10 минут его рекомендуется остужать.

Леска, которая идет в комплекте, быстро рвется.

Huter GET-400

Компания Huter производит лучшие недорогие электрические триммеры, предназначенные для бытовой эксплуатации. Представленная модель имеет минималистичный дизайн и проста в обращении – что еще нужно для инструмента за полторы тысячи?





Преимущества:

D-образная рукоятка, лучше всего подходящая для работы на газоне.

За счет малого веса триммером удобно косить продолжительное время.

Инструмент очень дешевый.

Низкий уровень шума и вибрации.

Недостатки:

Леска диаметра 1.2 мм, которой работает триммер, быстро рвется.

Многие в отзывах отмечают, что инструмент не подойдет пользователям с ростом выше 165 см.

Huter GET-1200SL

Главная особенность этого триммера, отличающая его от прочих моделей этой категории: жесткий приводной вал. По демократичной цене вы можете получить прибор, работающий леской и ножом.





Преимущества:

Мощный двигатель на 1.2 кВт.

Жесткий приводной вал, обеспечивающий надежность и широкую сферу эксплуатации.

В комплекте с инструментом идет плечевой ремень.

Качество сборки, адекватное для цены инструмента.

Недостатки:

Высокий уровень вибрации.

Нет блокировки включения, из-за чего в процессе работы клавишу пуска приходится постоянно удерживать зажатой.

Мотор быстро перегревается в жару.

BOSCH EasyGrassCut 23 (0.600.8C1.H00)

Недорогой электротриммер, который станет хорошим помощником в уходе за садом. За счет малых габаритов им удобно подравнивать траву на неровной местности, в узких местах.





Преимущества:

Демократичная цена.

Эргономичный корпус с D-образной рукояткой.

Простая сборка устройства.

Малый вес: триммер подойдет неопытным косильщикам.

Недостатки:

Триммерная катушка устроена таким образом, что леска из нее выходит только с одной стороны (зачастую она располагается симметрично). Это приводит к вибрации во время работы.

Для обработки крупных участков мощности мотокосы недостаточно.

Электротриммеры: какой лучше по цена \ качество

Открывая рейтинг садовых электрических триммеров, покупатель хочет сделать оптимальный выбор с опорой на опыт других пользователей: найти такой инструмент, который прослужит долго, но не будет перегружен лишними функциями, удорожающими производство. Мы подобрали 4 мощные модели, которые подходят под бюджет бытового электротриммера, при этом зарекомендовали себя как качественные образцы.

Модель Мощность (Вт) Расположение двигателя Приводной вал Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita UR3501 1000 Верхнее Гибкий Леска 4.3 9 672 Huter GET-1200SL 1200 Верхнее Жесткий Леска / нож 5.5 5 890 Denzel TE-1400 1400 Верхнее Жесткий Леска / нож 6 7 300 Daewoo Power Products DABC 1400E 1400 Верхнее Жесткий Леска / нож 4.7 7 690

Makita UR3501

Начнем рейтинг триммеров электрических с модели от Makita. Электроинструмент оптимально подойдет для обработки газона на компактных лужайках. Этому способствуют небольшой вес и изогнутая штанга.





Преимущества:

Качественная сборка техники.

Мощность достаточно высокая для кошения триммерной головкой.

Двигатель устойчив к перегреву, в том числе при долгой непрерывной работе.

Обороты мотор набирает плавно, без рывков.

Малошумность.

Подходит для кошения высокой травы.

Недостатки:

Катушку неудобно заправлять леской.

Триммер некомфортен для высоких пользователей.

Huter GET-1200SL

Этот электротриммер является максимально сбалансированной моделью для дачного использования. Его не назовешь легким, но и мощности двигателя хватит для пиления плотной растительности.





Преимущества:

Мощности достаточно для разрезания древесины при помощи металлического ножа.

Электротриммер подходит для обработки широкой площади до 14 соток.

Низкая сложность сборки.

Недостатки:

При запуске ощущается удар, что говорит о резком наборе оборотов.

Во время кошения диском редуктор быстро нагревается.

Покупатели отмечают низкое качество наплечного ремня, который идет в комплекте.

Denzel TE-1400

Продолжит рейтинг по соотношению цены и качества триммер немецкого производства. Выделяется на фоне других устройств он двуручной велосипедной рукояткой, которая упростит кошение на просторных участках.





Преимущества:

Полуавтоматическая катушка позволяет не отрываться от работы на ручное вытаскивание лески.

Жесткий приводной вал, прямая форма штанги и U-образная рукоять сделают удобным кошение на открытых пространствах.

Высокая мощность, которой хватает на работу катушкой и металлическим лопастным ножом.

Низкий уровень шума.

Недостатки:

Комплектные катушка для лески и наплечный ремень неудобные.

Тугой курок включения двигателя.

Daewoo Power Products DABC 1400E

Электрокоса, которая станет хорошим выбором для долгих и интенсивных рабочих сессий. Надежность и продуктивность обеспечивают мощный двигатель и жесткий вал.





Преимущества:

D-образная рукоятка, повышающая точность кошения и надежность удержания.

Возможность работать разной оснасткой: леской и ножом.

Конструкцией электротриммера предусмотрена защита от вибрации.

Двигатель находится сверху, поэтому косой можно обрабатывать влажный газон.

Недостатки:

Обслуживание требует привыкания: неудобно устанавливать диски, заправлять катушку леской.

Шумный.

Рейтинг электрических триммеров для травы по надежности

Выбирая лучшие садовые электрические триммеры, мы отдали предпочтение проверенным производителям с мировым именем. Бренды, модели которых представлены в категории, дорожат своей репутацией. Качество электротриммеров их производства заслуживает всяких похвал, на что указывают и отзывы клиентов.

Модель Мощность (Вт) Расположение двигателя Приводной вал Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Stihl FSE 81 1000 Верхнее Гибкий Леска 4.7 12 990 Makita UR3502 1000 Верхнее Гибкий Леска / нож 4.9 11 342 Bosch AFS 23-37 (0.600.8A9.020) 950 Верхнее Гибкий Леска / нож 5.3 8 019

Stihl FSE 81

Первая модель, попавшая в рейтинг электрических триммеров для травы по надежности, заслуживает звания «рабочей лошадки». Функционал ее невелик, но отзывы указывают, что этот агрегат служит дачникам более 7 лет.





Преимущества:

Высокое качество сборки и материалов.

Достойная для работы леской мощность.

Полуавтоматическая катушка.

Косит траву и небольшие кустарники.

Надежный и прочный кожух. Трава к защитному элементу не прилипает.

Недостатки:

Ремень придется докупать отдельно.

Присутствует нагрев на изгибе штанги.

Большой расход лески.

Makita UR3502

Триммеры от Makita считаются одними из лучших по части надежности, как и другая техника этого производителя. Эта модель не стала исключением: помимо долговечности, она отличается удобством работы.





Преимущества:

Приемлемый уровень вибрации и шума.

Плавно набирает обороты.

Быстро запускается при любых погодных условиях.

Работать можно как леской, так и ножом.

Недостатки:

Чтобы запустить двигатель, приходится полностью зажимать кнопку пуска. Это повышает утомляемость от работы инструментом.

Нагрев редуктора.

Низкая практичность комплектной лески.

Bosch AFS 23-37 (0.600.8A9.020)

Электротриммер подходит для кошения просторных дачных участков на 14 соток и меньше. За счет возможности установить нож подойдет для первоначальной зачистки территории от бурьяна.





Преимущества:

Малошумность.

Простая замена лески.

Качество изготовления.

Поставляется с ремнем.

Леска справляется с высокой и плотной зеленью.

За счет верхнего расположения мотора позволяется косить влажную растительность.

Недостатки:

Тяжелый для продолжительных работ.

Высокая цена запчастей.

Использует дорогую леску, имеющую нестандартный диаметр.

Топ аккумуляторных триммеров

Составляя рейтинг триммеров для травы электрических, нельзя обойти стороной аккумуляторные модели. Они обеспечивают лучшую маневренность, какой не сможет похвастаться ни один сетевой аналог.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Емкость аккумулятора (А*ч) Приводной вал Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) STIHL FSA 45 18 2.2 Гибкий Диск 2 10 990 BOSCH EasyGrassCut 18-26 (0.600.8C1.C00) 18 2.5 Гибкий Леска 2.1 8 757 Huter GET-18-2Li 18 2 Гибкий Леска 1.8 5 690 BOSCH EasyGrassCut 18-230 18 2 Гибкий Леска 2.1 8 004

STIHL FSA 45

Для кошения вдали от источников питания требуется стабильный инструмент, который не подведет и обеспечит эффективную работу. Немецкие триммеры Stihl давно зарекомендовали себя как надежные и долговечные помощники в бытовой и профессиональной деятельности.





Преимущества:

Мощность, позволяющая скосить одуванчик и лопух.

Телескопическая регулировка: инструмент можно подстроить под рост оператора.

Маневренность: удобно косить между кустарниками.

Малая шумность.

Недостатки:

Время работы от одного заряда.

Долгая подзарядка.

BOSCH EasyGrassCut 18-26 (0.600.8C1.C00)

Триммер от BOSCH продолжает рейтинг лучших аккумуляторных моделей. Помимо мобильности и автономности, он отличается малым весом (всего 2.1 кг) и катушкой, оснащенной полуавтоматической системой подачи.





Преимущества:

Небольшая масса инструмента, делающая продолжительную работу неутомительной.

Можно менять положение дополнительной рукоятки.

Полуавтоматическая подача лески оптимизирует рабочий процесс.

Долго работает на одном аккумуляторе (20—30 минут непрерывного кошения). Процесс зарядки занимает 35—40 минут.

Недостатки:

На плате управления отсутствует адекватная влагозащита.

Huter GET-18-2Li

Садовый инструмент, который справится с периодическим подравниванием газона на даче. Создает мало шума в процессе работы, поэтому не помешает домашним и соседям.





Преимущества:

D-образная ручка, облегчающая кошение на труднодоступных участках.

Низкая цена аккумуляторного инструмента.

Небольшой вес, за счет которого на тело пользователя подается минимальная нагрузка.

Мотор электротриммера не перегревается при интенсивном кошении.

Недостатки:

Малая емкость аккумулятора: одной батареи хватит на 10 минут непрерывной работы.

Сложно найти в продаже дополнительный аккумулятор.

BOSCH EasyGrassCut 18-230

Инструмент послужит дополнением к более мощной мотокосе или газонокосилке. С его помощью наиболее удобно доводить участок до совершенства, подравнивая кромки и выкашивая растительность вдоль твердых препятствий.





Преимущества:

Вес – всего 2.1 кг.

Подача лески полуавтоматическая: не придется вытаскивать корд вручную.

D-образная ручка, обеспечивающая маневренность.

Время работы аккумулятора составляет 25—30 минут.

Низкие показатели шума, вибрации.

Недостатки:

Долгое время зарядки аккумулятора комплектным устройством.

Инструмент не предназначен для кошения высокой и плотной растительности.

Лучшие триммеры электрические с ножом и леской

Продолжат рейтинг электрических триммеров для травы мотокосы, способные обеспечить высокую функциональность. С их помощью получится резать как мягкую траву, так и бурьян, лопух и другие плотные зеленые насаждения.

Модель Мощность (Вт) Расположение двигателя Приводной вал Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Stiga SB 1000 J 1000 Верхнее Гибкий Леска / нож 5 8 590 Fubag FET 1200R 1200 Верхнее Жесткий Леска / нож 5.8 6 605 Greenworks GST1246 1200 Верхнее Жесткий Леска / диск 4.6 7 590

Stiga SB 1000 J

Если вы не знаете, какой выбрать электрический триммер для сезонных дачных покосов, присмотритесь к модели из Швеции. Устройство не только справляется с плотной растительностью, но и быстро разбирается для перевозки в легковом транспорте.





Преимущества:

Разборная штанга поможет, если вы каждый сезон перевозите технику в авто или общественном транспорте.

Несмотря на высокую мощность, весит мотокоса сравнительно немного.

За счет полуавтоматического механизма триммерной головки обновление лески займет считанные секунды.

Установка ножа поможет быстро справиться с бурьяном.

Мотор устойчив к перегреву даже в жару.

Недостатки:

Неудачное расположение кнопки блокировки.

Fubag FET 1200R

Данный образец оптимально подойдет для кошения на открытой местности. Высокая эффективность обеспечивается за счет велосипедных рукояток и мощного движка.





Преимущества:

Как и другие лучшие электрические триммеры для травы, позволяет работать леской и металлическим ножом. Толщина проволоки составляет 2.4 мм, что поможет срезать плотную траву.

Высокая мощность движка.

Быстрая замена режущих элементов.

Недостатки:

Присутствует вибрация.

Сложно достать запчасти для ремонта и обслуживания.

Неудобный наплечный ремень.

Высокая скорость расхода лески.

Greenworks GST1246

Достойный электротриммер по весьма демократичной цене. Обладает высокой мощностью и небольшим весом, удобен в работе, выделяется за счет привлекательного дизайна.





Преимущества:

Мотокоса оснащена автоматической подачей лески.

Комплектуется наплечным ремнем, ощутимо снижающим утомляемость.

Штанга разбирается, повышая мобильность при транспортировке косилки.

Помимо триммерной головки и ножа, можно установить дополнительные аксессуары: высоторезы, воздуходувки, культиваторы и т.д. (в комплектацию не входят).

Простая сборка.

Недостатки:

Неудобно косить пользователям, имеющим рост выше среднего.

Лучший мощный электрический триммер

Разбираясь, какой электрический триммер лучше, пользователи чаще всего отдают предпочтение таким характеристикам, как вес и удобство использования. Мощность – это то, ради чего обращаются к бензиновым аналогам. Тем не менее, мы подобрали 2 устройства, которые способны показать себя «на долгой дистанции».

Модель Мощность (Вт) Расположение двигателя Приводной вал Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Stihl FSE 71 540 Верхнее Гибкий Леска 4 9 990 СТАВР ТЭ-1400Р 1400 Верхнее Гибкий Леска / нож 4.72 6 040

Stihl FSE 71

Надежная мотокоса, которая поможет держать газон приусадебного участка в надлежащем состоянии. Модель производится в Германии, что лишний раз свидетельствует о ее качестве.





Преимущества:

Страна производства – Германия.

Основная ручка оснащена резиновой накладкой, препятствующей выскальзыванию мотокосы.

За счет специального устройства подсоединенная вилка не потеряет контакт даже в случае сильного натяжения.

Малый вес, обеспечивающий низкую утомляемость.

Мотор не перегревается.

Недостатки:

Если триммеры с ножом были бы полезны при расчистке территории от жесткой растительности, данный аппарат работает только с леской, а потому для этого непригоден.

В комплекте нет наплечного ремня.

СТАВР ТЭ-1400Р

Среди отечественных моделей это лучший мощный электрический триммер. Несмотря на показатели двигателя, мотокосу можно приобрести по весьма адекватной цене.





Преимущества:

Высокая мощность, позволяющая справиться с разного рода растительностью.

Низкая цена.

Небольшой вес мотокосы.

Сравнительно низкий уровень вибрации.

Недостатки:

Сложный процесс сборки.

Неэффективный защитный кожух.

Неудобно заправлять катушку леской.

Утомляет необходимость постоянно удерживать кнопку пуска.

Мотор перегревается.

Лучший легкий триммер электрический

Легкие триммеры оптимально подходят дачникам, не работавшим ранее с данной разновидностью инструментов. Это маневренная и компактная техника, использовать которую удобно даже на небольших участках. Мы отобрали образцы из разных ценовых категорий, поэтому лучшая модель электрического триммера может быть подобрана под любой бюджет.

Модель Мощность (Вт) Расположение двигателя Приводной вал Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) STIHL FSE 60 540 Верхнее Гибкий Леска 3.9 8 990 Huter GET-600 600 Нижнее Гибкий Леска 2.3 3 490 Huter GET-400 350 Нижнее Гибкий Леска 1.85 1 690

STIHL FSE 60

В сегменте электрооборудования компания Stihl нацелена на выпуск дорогой, но практичной техники. Имея стандартные характеристики, модель выделяется высоким качеством материалов и сборки.





Преимущества:

Мотор не перегревается даже при длительном использовании.

Простота технического обслуживания.

Малый вес корпуса: комфортно косить без наплечного ремня.

Низкий уровень шума.

Недостатки:

Куски растительности прилипают на внутренней стороне кожуха.

Требователен к стабильности напряжения: если оно падает, количество оборотов также заметно сокращается.

Huter GET-600

Перечисляя лучшие электротриммеры для дачи, нельзя вновь не упомянуть продукцию немецкого бренда. Несмотря на крайне низкий ценник, мотокосы компании собирают в основном положительные отзывы со стороны пользователей.





Преимущества:

Удобство эксплуатации.

Мощности хватает для скашивания плотной и высокой растительности.

Непродолжительное время работы: двигатель нуждается в регулярном перерыве.

Недостатки:

Низкое качество и быстрый расход комплектной проволоки.

Недостает возможности заблокировать кнопку пуска.

Неудобная подача лески.

Huter GET-400

Более легкая и маневренная версия предыдущего инструмента от того же производителя. Оптимально подойдет для ухода за небольшими газонами с мягкой травой.





Преимущества:

Хороший выбор для труднодоступных мест.

Удобство удержания из-за эргономичного корпуса и малого веса.

Доступная цена.

Недостатки:

Леска, с которой работает электротриммер, не предназначена для густых зарослей.

Неудобен для использования высокими косильщиками.

Ненадежное крепление рукоятки.

Механизм обновления проволоки.

Электрические триммеры до 1000 Ватт

Если сфера эксплуатации ограничивается уходом за газоном, следующие 3 модели специально для вас! Несмотря на скромный показатель мощности, лучшие электрические мотокосы для травы надежны, просты в обращении и характерны высоким качеством сборки. Работают все представленные в категории триммеры с леской – режущим элементом, оптимально подходящим для мягкой луговой травы.

Модель Мощность (Вт) Расположение двигателя Приводной вал Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Bosch ART 27 450 Нижнее Гибкий Леска 2.7 5 675 Monferme 21327M 500 Нижнее Гибкий Леска 2.4 4 990 Makita UR3000 450 Нижнее Гибкий Леска 2.6 5 188

Bosch ART 27

Лучшая мотокоса электрическая для стрижки мелкой поросли. Выгодно отличается эргономичной формой корпуса и удобством использования.





Преимущества:

Малый вес электротриммера, составляющий всего 2.7 кг.

Из триммерной головки проволока подается в полуавтоматическом режиме.

Мощность, достаточная для газонов на загородных участках.

Недостатки:

Поставляется без наплечного ремня.

Monferme 21327M

Французский бренд специализируется на выпуске садовой техники для садоводов-женщин. На это указывает всё: от скромной мощности и небольшой массы аппарата до яркого дизайна. В любом случае, это качественное устройство для борьбы с порослью в огороде.





Преимущества:

Привлекательный внешний вид устройства.

D-образная рукоятка с настраиваемым положением.

Малый вес, которого удалось добиться за счет использования алюминиевой штанги, позволяет долго работать без перерывов.

Недостатки:

Комплектация: недостает наплечного ремня и защитных очков.

Makita UR3000

Последняя модель, на которой мы закончим выбор триммера электрического для травы, подойдет для подрезания кромок, работы в местах с усложненным доступом. Нижнее расположение двигателя обеспечит маневренность мотокосы.





Преимущества:

Положение дополнительной рукоятки можно изменять.

Практически не шумит.

Легкий корпус.

Недостатки: