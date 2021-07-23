Беспроводная электрокоса – техника, выделяющаяся простотой использования, малошумностью и экологичностью. Она является хорошим выбором для доведения участка до безупречного состояния. Предлагаем к ознакомлению рейтинг аккумуляторных триммеров для травы. Мы включили в него 25 лучших, по мнению наших экспертов, моделей на 2021 год. Косы разделены на несколько категорий по ценовому сегменту и сфере эксплуатации.

Критерии выбора аккумуляторного триммера

Высокая трава, встречающая дачников на участке в начале каждого сезона – проблема, которую принято решать бензиновыми или электрическими триммерами. Эти устройства считаются самыми стабильными и производительными. Аккумуляторный триммер не совсем верно воспринимать как полноценную технику для подрезания толстых стеблей кустов. Надо понимать, что это скорее хороший «ассистент» электрической / бензиновой модели или добротной газонокосилке. Беспроводным электротриммером для травы лучше всего подрезать кромки, проходиться под скамейками и лавками.

Являясь нишевым устройством, аккумуляторный триммер все же обладает рядом преимуществ. За счет них устройство выделяется на фоне электрических и бензиновых моделей. Рассмотрим плюсы и минусы.

Достоинства Недостатки Малый вес. Переносными триммерами с аккумуляторами удобно работать женщинам, пожилым людям, подросткам. Производительность. Надо понимать, что по мощности аккумуляторные триммеры для травы не сравнятся с бензиновыми или даже электрическими моделями. На редкие триммеры с аккумулятором можно устанавливать металлические ножи. Мобильность. Кабель не путается под ногами, как это бывает у сетевых триммеров. Малое время непрерывной эксплуатации. Аккумуляторы практически всех беспроводных устройств для травы держат заряд в среднем полчаса. После этого потребуется зарядка, длительность которой варьируется, составляя 1—5 ч. Автономность. На участке, где вы работаете, можно обойтись без электричества. Главное – заранее зарядить аккумуляторы. Цена. Зачастую аккумуляторы, относящиеся к изнашиваемым ресурсам, и зарядные устройства не поставляются в стандартной комплектации. Стоимость батарей при этом равна или близка к стоимости самого аккумуляторного триммера для травы. Компактность. Благодаря форме и размерам большинства аккумуляторных триммеров для травы косить на участках, куда не подобраться газонокосилкой, крайне комфортно. Экологичность. Электрический двигатель не производит вредных выхлопов во время скоса. Малошумность. Электромоторы едва ли помешают сну ваших родных и близких: они почти бесшумны.

Перед тем, как приступить к рейтингу лучших моделей, мы ответим на вопрос, как выбрать триммер для травы на аккумуляторе. Раскроем 22 технические характеристики: каждая является неотъемлемой частью хорошего садового инструмента.

Напряжение аккумулятора. Показатель является аналогом мощности у бензиновых и электрических триммеров. Напряжение батареи влияет на производительность садового оборудования. Чем выше напряжение, тем больше число оборотов на редукторе. Триммер обладает непостоянным напряжением: оно находится на пределе сразу после зарядки, но постоянно снижается в процессе работы и хранения. Соответственно, чем ближе аккумулятор к полной разрядке, тем хуже триммер косит. Емкость аккумулятора. Отражает, какое максимальное количество электрической энергии хранит аккумулятор при полной зарядке. Емкость характеризует, сколько времени аккумуляторный триммер выкосит непрерывно. Скорость расхода батареи зависит также от особенностей конструкции электрокосы и интенсивности эксплуатации. Стоит учитывать, что емкость влияет на вес аккумулятора. Тип аккумулятора. Как и емкость с напряжением, тип аккумулятора влияет на эксплуатацию триммера. Лучшее (и самое распространенное, в том числе в нашем рейтинге) решение – это литий-ионные батареи. Li-Ion АКБ медленнее остальных разряжаются во время простоя и характерны высокой плотностью электрической энергии. Период зарядки аккумулятора. Исходит из разновидности и емкости батареи, технических параметров зарядника. Показатель сильно варьируется: к примеру, для аккумуляторных триммеров, вошедших в представленный рейтинг, составляет от 0.5 до 5 ч.

Период эксплуатации при полной зарядке. Как и период заряда, исходит из особенностей аккумулятора и, непосредственно, триммера. Husqvarna, Ryobi, а также прочие производители предлагают докупать батареи разной емкости. Логично, что время работы и зарядки с разными АКБ отличается. Если требуется длительная непрерывная эксплуатация, советуем присмотреться к другой разновидности садовой техники: возможно, вам больше подойдет электрический триммер. Вес. Часто выбор аккумуляторного триммера мотивируется мобильностью и небольшой массой данного устройства. Можно понять, ведь беспроводная коса – хорошее решение для физически неподготовленных садоводов. В сегодняшнем рейтинге от наших специалистов нашлось место аккумуляторным триммерам с разбросом веса от 1.7 до 5 килограмм. Рабочий инструмент. Для аккумуляторных мотокос лучшим выбором являются триммерные головки, которые заправляются проволокой. Именно моделей, работающих с ними, в приведенном ниже рейтинге большинство. Леска – хороший вариант, чтобы поддерживать в ухоженном состоянии молодую траву. Реже (именно в случае с беспроводными мотокосами) встречаются приборы, «обученные» функционировать с лопастным лезвием. Благодаря им появляется возможность косить твердые стебли, лопухи, сухостой. Как правило, триммеры с металлическим лезвием обладают хорошей мощностью, что отражается на их массе, размерах и цене. Непопулярный вариант (в рейтинге всего несколько триммеров, его поддерживающих) – пластиковый нож. По сути, это замена проволоки. Обслуживать пластиковый нож проще, так как не нужно утруждаться с заправкой расходника в катушку. Толщина и форма лески. Диаметр проволоки оказывает влияние на скорость расхода и производительность кошения: чем оснастка толще, тем она медленнее изламывается и эффективнее перерубает траву. Корд выпускается разных форм и сечений: помимо стандартных круглых есть квадратные, лепестковые, зубчатые, в виде звезды, каната и т.д. Форма также влияет на прочность и продуктивность.

Подача лески. Важный аспект в теме, какой аккумуляторный триммер для молодой, редкой травы лучше. Устаревший метод обновления вручную наиболее долгий и неудобный, от него активно отказываются. Полуавтоматические катушки (например, Stihl Autocut) значительно проще: чтобы подать проволоку, нужно только прикоснуться к твердой поверхности. Приводной вал. Жесткий используется в триммерах с прямой штангой. Более надежен, обеспечивает лучшую передачу крутящего момента от двигателя редуктору. Гибкий – самый распространенный в беспроводных триммерах: он подходит для изогнутых штанг. Надежность несколько ниже. Уровень шума. Малошумность – сильная сторона беспроводных и электрических триммеров. Как правило, чем агрегат мощнее, тем выше громкость звука, который он генерирует. Форма штанги. Большинство триммеров с батареями используют изогнутые штанги: за счет них удобнее подкашивать растительность в узких местах, на сложном холмистом ландшафте. Лучшие мотокосы аккумуляторные, характерные высокой мощностью, имеют прямую штангу. Она обеспечивает достойный показатель крутящего момента и идеально справляется с ровной открытой местностью. Особенности штанги. Некоторые можно разобрать, что упрощает транспортировку триммера. Другие позволяют регулировать длину инструмента под рост хозяина. Позиция электромотора. Нижняя обеспечивает маневренность на небольших участках. Верхняя позволяет работать мотокосой в любых погодных условиях, в том числе после дождя. В наш рейтинг триммеров попали модели как с нижним, так и с верхним расположением мотора. Направляющий ролик и скоба. Аксессуары, расположенные на защитном кожухе, повышают точность кошения. За счет них вы не заденете растения, срезание которых не предполагалось. Также скоба и ролик делают комфортнее стрижку вдоль оград и бордюров. Форма ручки. Остановимся на скобовидных и изогнутых, похожих на U: почти все устройства, попавшие в обзор аккумуляторных триммеров для травы, оснащены именно такими типами. Скобовидные являются лучшим выбором для скашивания на компактной площади. Ими удобно работать неопытным пользователям. Второй тип – хороший вариант для профессионалов, на что указывают многочисленные отзывы. Их применяют, чтобы скашивать на открытых участках. Особенности рукоятки. Изменение положения и угла наклона ручки, наличие специальных комбинированных материалов от вибрации. Ширина обработки. Параметр индивидуальный для каждого рабочего инструмента: у всей ножей и катушек с леской он свой. Ширина обработки у триммеров, которые будут упомянуты в данном рейтинге, варьируется от 20 до 40 сантиметров. Число оборотов мотора. Исходит из напряжения АКБ. Указывает на производительность кошения установленной оснасткой, возможность обрабатывать запущенные придомовые участки. Длина штанги. Поможет понять, подойдет ли триммер по росту. Отрегулировать размер мотокосы поможет телескопическая штанга. Защита от перегрева. Помогает избежать поломки триммера, автоматически отключая устройство при чрезмерно высокой температуре двигателя. Комплектация. Если вы впервые решаете, какой выбрать аккумуляторный триммер для травы, выгоднее обзавестись моделью с батареей, зарядным устройством, леской и головкой в наборе. Берете триммер из той же линейки повторно? На АКБ и заряднике можно сэкономить.

Лучшие недорогие аккумуляторные триммеры

Если аккумуляторный триммер для травы действительно требуется домой в качестве дополнения к газонокосилке или бензиновому аналогу, для непродолжительных рабочих сессий достаточно дешевого аппарата. Такая электрокоса не справится с большими нагрузками и высокими зарослями, но от нее этого и не требуется. Мы выделили 3 лучшие модели доступных каждому дачнику аккумуляторных триммеров. Эти устройства станут лучшим инструментом для доведения участка до безупречного состояния.

Модель Емкость аккумулятора (А*ч) Напряжение аккумулятора (В) Ширина скашивания (см) Время заряда (ч) Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Huter GET-18-2Li 2.0 18 28 1.4 Леска 3.098 5 690 BOSCH EasyGrassCut 18 (0.600.8C1.C01) 2.5 18 26 1.0 Леска 1.7 4 191 Patriot TR 235UES 2.0 21 26 1 Леска 1.9 5 560

Huter GET-18-2Li

Открывает топ аккумуляторных триммеров для травы устройство от производителя из Германии, зарекомендовавший себя как достойное бюджетное средство борьбы с растительностью под скамейками и вдоль деревьев.





Преимущества:

Удобство управления: электрокоса станет хорошим выбором для новичков.

Можно настраивать штангу по длине.

Есть скоба и направляющее колесо.

Режущую голову позволяется повернуть на 90°, чтобы косить вдоль газона.

Недостатки:

Как и прочие хорошие маломощные и недорогие аккумуляторные триммеры, не подходит для полноценного покоса. Это больше вспомогательный агрегат.

Малая емкость батареи: по отзывам садоводов, хватает на площадь в три квадратных метра.

BOSCH EasyGrassCut 18 (0.600.8C1.C01)

Следующим в рейтинге станет самый хороший аккумуляторный триммер для травы, активно применяющийся на частных территориях. Фирма Бош давно зарекомендовала себя как производитель надежного бытового инструмента.





Преимущества:

Согласно оценкам, выделяется за счет небольшой массы: инструмент весит всего 1.7 килограмм.

Низкий ценовой сегмент, несмотря на хорошее качество сборки: электротриммер стоит 4 191 рубль.

Справляется с зарослями крапивы и лопуха.

Недостатки:

Покупатели сетуют на недостаточную емкость комплектной батареи.

Из-за конструкции мотокосу неудобно хранить.

Patriot TR 235UES

Электротриммер от российской торговой марки станет хорошим решением для безопасного кошения рядом с грядками и клумбами. Чтобы вы могли избежать срезания нужных растений, модель оснащена металлической скобой.





Преимущества:

Длина штанги может настраиваться.

Металлическая скоба, повышающая аккуратность обработки участка.

Положение D-образной рукоятки изменяется без использования дополнительных инструментов. Также ее можно поворачивать.

На основной ручке есть нескользящая накладка.

Недостатки:

Сравнительно высокий уровень вибрации.

Отсутствие фиксации включения.

Аккумуляторный триммер: лучший в сегменте цена / качество

В топ 10 лучших аккумуляторных триммеров для травы попали агрегаты, рассчитанные на домашнее использование, и промышленные образцы. Все вошедшие приборы произведены российскими и зарубежными торговыми марками, которые успели зарекомендовать себя в сфере садовой техники.

STIHL FSA 56

Хорошая легкая мотокоса, которая оптимально подойдет неподготовленным пользователям. Выделяется стильной необычной расцветкой, бесшумностью.





Преимущества:

Легкость.

Полуавтоматическая подача лески.

Удобство использования.

Малошумность, благодаря которой косить можно даже в утренние часы.

Возможность регулировать рукоятку по индивидуальным параметрам роста.

Недостатки:

Малый период работы: 20 минут непрерывного кошения.

Стоимость модели трудно назвать доступной.

Мотокоса не предназначена для обслуживания крупных открытых участков.

BOSCH EasyGrassCut 18-230 (0.600.8C1.A00)

Еще одна бытовая беспроводная косилка от Bosch оказалась в сегодняшнем рейтинге за счет демократичной цены и малого веса корпуса. У этой модели есть всё для комфортной работы на загородном участке.





Преимущества:

Полуавтоматическая триммерная головка значительно облегчает подачу проволоки.

Литий-ионная батарея с низким показателем саморазряда.

Вес составляет чуть больше двух килограмм.

Скобовидную рукоятку можно подстроить, изменив угол наклона.

Малый размер: можно подкашивать под кустами и деревьями.

Недостатки:

Нельзя разъединить штангу для эргономичного хранения.

Позиция скобы на валу не настраивается.

Настроить инструмент по росту не получится.

Husqvarna 520iLX

Прежде всего беспроводной инструмент производства шведской фирмы выделяется крайне неординарным форм-фактором дополнительной ручки: благодаря ней можно выбирать различные положения хвата.





Преимущества:

Инновационный форм-фактор скобы дополнительной рукоятки, повышающая удобство удержания.

Малый вес мотокосы.

Возможность регулировать число оборотов и направление вращения.

Длительное время работы на одном заряде батареи.

Использование корда 2.4 миллиметра, повышающего эффективность работы с плотными растениями.

Ширина скашивания – 40 см.

Недостатки:

Высокая цена: модель позиционируется как профессиональная.

Нельзя косить ножом и другими рабочими элементами помимо проволоки.

Makita DUR181RF

Продолжает рейтинг модель от японского бренда. Это надежный и простой в освоении электротриммер, лишенный разного рода излишеств.





Преимущества:

Как и любой другой лучший аккумуляторный триммер, оснащен головкой с облегченной системой удлинения режущего основания.

Инструмент практически бесшумен в процессе кошения.

Телескопическая штанга, длину которой можно менять по желанию.

Чтобы сделать резку в узких и труднодоступных участках максимально комфортной, производитель предусмотрел возможность наклонять режущее основание относительно штанги.

Недостатки:

Вибрация портит ощущение от использования.

Батарея быстро разряжается.

STIHL FSA 65

В отличие от большинства мотокос, у которых скобовидная ручка прямая, в этой модели она имеет необычную форму. То же можно сказать про триммер в целом: он весь будто плавно изгибается, от двигателя и до редуктора.





Преимущества:

Эргономичная форма дополнительной рукоятки.

Мотор разработан по специальной фирменной технологии, снижающей период износа батареи.

Положение рукоятки на штанге можно изменять.

Высокое качество сборки: модель производится в Германии.

Устройство практически бесшумно.

Недостатки:

Цена: как и в случае с многими садовыми инструментами Stihl, она высокая.

MONFERME 21317M

Непревзойденный дизайн – это отличительная черта французской торговой марки, ориентированной на выпуск садовой техники для женщин и подростков.





Преимущества:

Как и другие лучшие аккумуляторные триммеры, модель обладает продуманной эргономикой. Особого внимания заслуживают удобные рукоятки, а также возможность изменять положение скобы, произвольно ее поворачивать.

Лучший электрический триммер объединяет в себе малошумность, производительность и небольшой вес.

Доступная цена мотокосы.

Необычный и яркий дизайн.

Недостатки:

Нельзя работать ножом.

BLACK+DECKER STC1820CM

Устройство угодило в рейтинг лучших, на наш взгляд, моделей аккумуляторных триммеров благодаря нестандартному дополнению в качестве колесной подставки. С ней мотокоса превращается в компактную газонокосилку.





Преимущества:

Наличие направляющего колеса, облегчающего кошение по краям.

Подставка на четырех колесах, превращающая косу в инструмент 2-в-1: электротриммер и газонокосилку.

Модель заслуживает место в рейтинге за счет возможности поворачивать режущее основание на 90°.

Недостатки:

Время заряда батареи.

PATRIOT TR 235 Li 21B Max UES

Если не лучший беспроводной триммер в рейтинге за свою цену, то уж точно достойная бюджетная модель. Выделяется продуманным дизайном, легкостью и компактностью.





Преимущества:

Вес электротриммера составляет менее 2 килограмм.

Инструмент можно тонко настроить под свои параметры: отрегулировать длину штанги, изменить положение скобы, произвольно повернуть ее.

На кожухе есть нож, которым удобно обрезать лишнюю проволоку.

Низкая цена.

Недостатки:

Триммерная головка стачивается после длительной эксплуатации.

Не подходит для кошения высокой растительности.

Husqvarna 115iL (967 09 88-01)

Далее в рейтинге следует мотокоса Husqvarna среднего ценового сегмента. Модель выделяется за счет скобы на режущей части и специального энергосберегающего режима.





Преимущества:

Полуавтоматическая катушка с системой Tap’n go, ускоряющей рабочий процесс. Чтобы удлинить леску, нужно нажать головкой на твердую поверхность.

Настраиваемый размер штанги: регулируйте размер устройства под параметры тела косильщика.

Режим savE, при активации которого заряд АКБ расходуется медленнее.

Недостатки:

Долго работать без плечевого ремня затруднительно.

PATRIOT TR 340XL

Завершает рейтинг аккумуляторных триммеров для дачи агрегат, рассчитанный на подрезание кромок и регулярный уход за растительностью на газоне. Малый вес обеспечен использованием алюминиевого профиля при создании штанги.





Преимущества:

Есть металлическая скоба, за счет которой срезать растительность с краев значительно комфортнее.

Режущее основание можно поворачивать относительно двигателя.

Штанга произведена из алюминия, что обеспечивает прочность и малый вес.

Недостатки:

Использован хрупкий пластик.

В наборе с инструментом идет тонкая проволока.

Недостаточная емкость батареи. Рекомендуется использовать дополнительный АКБ.

Рейтинг аккумуляторных триммеров с леской

Проволока – это хороший вариант для кошения мягкой травы. Она не требовательна к мощности устройства, при этом качественно справляется с постоянным уходом за территорией газона. Аккумуляторный триммер с леской является самой распространенной разновидностью беспроводных мотокос. Если вам требуется определить, аккумуляторный триммер для травы какой лучше выбрать для работы триммерной головкой, мы отобрали 3 недорогие модели.

Модель Емкость аккумулятора (А*ч) Напряжение аккумулятора (В) Ширина скашивания (см) Время заряда (ч) Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) BOSCH EasyGrassCut 18-260 (0.600.8C1.C02) 2.0 18 26 2 Леска 2.1 9 850 BLACK+DECKER ST1823 1.5 18 25 3 Леска 2.05 6 990 Greenworks 21107 40V 2.0 40 30 1.5 Леска 4.1 6 490

BOSCH EasyGrassCut 18-260 (0.600.8C1.C02)

Чтобы дать рекомендацию, какой триммер аккумуляторный лучше выбрать для предельно удобной эксплуатации с леской, мы включили в рейтинг очередное устройство от немецкого бренда. Малогабаритный и немного весящий агрегат оптимально подойдет владельцам участков, не желающим постигать премудрости обслуживания садового инструмента.





Преимущества:

Небольшая масса.

В наборе с мотокосой идут сразу 2 АКБ.

Эргономичный сбалансированный корпус.

Полуавтоматическая катушка.

Недостатки:

Нельзя регулировать длину вала.

Отсутствует возможность поворачивать режущее основание.

BLACK+DECKER ST1823

Выпущенный американской компанией аккумуляторный триммер рейтинг продолжает. BLACK+DECKER ST1823 – бюджетное устройство, ориентированное на помощь сетевой или бензиновой мотокосе. Устройство привлекает внимание за счет неординарного форм-фактора подобной ручки.





Преимущества:

Скоба в нижней части поможет не задевать декоративные и плодовые растения. С ней вы будете скашивать только то, что нужно.

Доступная стоимость мотокосы.

Телескопическая штанга.

Этим электротриммером удобно косить на узких участках.

Недостатки:

Толщины проволоки 1.6 миллиметров не хватит для сорной травы, кустарников.

Долгая зарядка.

Поставляется с АКБ, емкости которого недостает для долгой работы.

Greenworks 21107 G-MAX 40V

Завершает рейтинг недорогой электротриммер, который станет достойным выбором для обработки узких участков. Прежде всего пользователи выделяют малый вес и простоту использования устройства.





Преимущества:

Легкость.

Режущую часть можно поворачивать.

Справится со срезанием мелких кустарников и стеблей лопуха.

Автоматическая подача лески.

Возможность выбирать позицию дополнительной ручки на валу.

Недостатки:

Низкая емкость АКБ. Для комфортной работы лучше докупить еще один.

Во время скашивания растительность попадает в отверстия для воздушного охлаждения двигателя.

Топ аккумуляторных триммеров с леской и ножом

Беспроводные электрокосы нечасто применяются для подрезки кустарников и высокой плотной травы, аккумуляторный триммер с леской и ножом все же периодически встречается в магазинах с садовым инструментом. Эта категория заинтересует дачников, которые ценят автономность, но не готовы мириться с недостатками бензиновых аналогов. Давая консультацию на тему, какой аккумуляторный триммер лучше справляется с работой всеми популярными режущими элементами, рассмотрим 3 мотокосы.

Модель Емкость аккумулятора (А*ч) Напряжение аккумулятора (В) Ширина скашивания (см) Время заряда (ч) Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) STIHL FSA 45 2.0 18 25 3.5 Леска / нож 2.3 10 990 GARDENA EasyCut Li-18/23R без аккумулятора 2.6 18 23 5 Пластиковый нож 2.8 5 040 RYOBI OBC 1820B 4.0 18 30 / 20 2 Леска / нож 4.8 15 749

STIHL FSA 45

Относительно недорогой по меркам компании из Германии аккумуляторный триммер для травы рейтинг универсальных мотокос открывает. За счет своей универсальности мотокоса хорошо справляется и с мелкими подкосами, и с полноценным укорачиванием поросли на участке.





Преимущества:

Поворотная дополнительная ручка, для подбора позиции которой предусмотрены 6 вариантов.

Скоба и поворотная режущая часть для бережного скашивания вдоль препятствий.

Универсальность косильной головки PolyCut, на которую есть возможность установить проволоку и ножи.

Безинструментальная регулировка длины штанги.

Недостатки:

Время работы составляет 15—20 минут при полном заряде батареи.

Неудобно закреплять проволоку на косильной головке.

Высоким пользователям длины штанги может быть недостаточно.

GARDENA EasyCut Li-18/23R без аккумулятора

Бюджетный аккумуляторный триммер с ножом, который станет удачным решением для облагораживания приусадебной территории.





Преимущества:

Нестандартная форма дополнительной рукоятки: скоба зафиксирована на прямом основании, угол наклона которого можно изменять.

Низкая цена беспроводного триммера.

Фирменные АКБ оснащены индикацией уровня заряда.

Недостатки:

Батарейные блоки и зарядное устройство придется приобретать отдельно.

RYOBI OBC 1820B

Мощная мотокоса от всемирного известного производителя беспроводного инструмента из Японии, ориентированная на борьбу с плотной сорной травой и молодыми деревцами.





Преимущества:

Велосипедная ручка. При помощи нее получится эффективно обрабатывать большие открытые участки.

Модель практически бесшумна.

Комплектуется подвесом, сильно снижающим напряжение от длительной работы.

Недостатки:

Ощутимый для аккумуляторной мотокосы вес.

Как и другое оборудование Ryobi в рейтинге, в стандартной комплектации идет без АКБ и зарядного устройства.

Малая продолжительность кошения на одном заряде.

Лучшие аккумуляторные триммеры для женщин

В следующий рейтинг триммеров для травы попали исключительно аккумуляторные мотосоы с минимальным весом. Они станут хорошим выбором, чтобы работать недостаточно опытным дачникам: женщинам, пожилым людям, подросткам.

Модель Емкость аккумулятора (А*ч) Напряжение аккумулятора (В) Ширина скашивания (см) Время заряда (ч) Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) AL-KO GT 2025 EasyFlex 113633 2.5 20 25 0.8 Леска 2 11 590 Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 4.0 18 30 2 Леска 2.3 6 058 Greenworks 2103207 60V 40cm GD60LT 4.0 60 40 3 Леска 3.6 23 990

AL-KO GT 2025 EasyFlex 113633

Этот мини аккумуляторный триммер станет хорошим подспорьем в обслуживании труднодоступных мест. Устройство компактное и легкое, поэтому подойдет операторам с любым уровнем подготовки.





Преимущества:

Если задались вопросом, какой самый легкий аккумуляторный триммер купить, эта модель может стать вашим выбором: вес мотокосы составляет всего 2 кг.

В комплекте с инструментом есть всё необходимое для начала работы: не нужно докупать батарею и ЗУ.

Металлическая скоба для безопасной работы рядом с клумбами.

Недостатки:

Нижнее расположение двигателя помешает косить влажную растительность.

Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813

Миниатюрный электротриммер выделяется большим количеством подвижных элементов на корпусе. Именно за счет этого его можно настраивать под свои параметры и рабочие нужды.





Преимущества:

На обеих рукоятках есть нескользящие прорезиненные накладки, поглощающие часть вибрации.

Поворот режущего основания и дополнительной ручки можно изменять.

Изменяемая по длине штанга, предоставляющая шанс регулировать устройство по росту.

Малая масса, составляющая 2.3 кг.

Недостатки:

Пытаетесь принять решение, какой аккумуляторный триммер лучше купить в качестве первого подобного аппарата? Если захотите остановиться на Ryobi, то приготовьтесь докупать батарейные блоки отдельно.

Малый диаметр проволоки.

Greenworks 2103207 60V 40cm GD60LT

Хоть данная модель несколько тяжелее и дороже, чем два предложенных ранее аналога, компенсируются эти слабые стороны высокой производительностью. Электротриммер от Greenworks подойдет для крупных участков, так как его ширина обработки составляет 40 см.





Преимущества:

P-образная рукоятка, по сравнению со стандартной скобовидной увеличивающая число возможных способов хвата.

Электродвигатель оснащен защитой от перегрева, что обезопасит устройство от поломки при интенсивной эксплуатации.

Поставляется с батареей и зарядкой.

Недостатки:

Дополнительные АКБ достаточно дорогие. Схожим образом можно сказать и про сам инструмент.

Какой аккумуляторный триммер купить для высокой травы

Последний рейтинг аккумуляторных триммеров для травы посвящен наиболее производительным беспроводным мотокосам. Каждую можно использовать с леской и лопастным лезвием, что обеспечивает широту сферы эксплуатации. Если же вас не устроит производительность устройств, которые мы подобрали в этом рейтинге, рекомендуем изучить статью о том, какой бензиновый триммер лучше.

Модель Емкость аккумулятора (А*ч) Напряжение аккумулятора (В) Ширина скашивания (см) Время заряда (ч) Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) DeWalt FLEXVOLT DCM571N 3.0 54 38 1.17 Леска / нож 5 17 990 Husqvarna 520iRX 9679162-02 5.2 36 40 / 25.5 1.5 Леска / нож 4 36 990 Husqvarna 536LiRX 4.2 36 40 / 25.5 0.9 Леска / нож 3.8 32 990

DeWalt FLEXVOLT DCM571N

Лучший триммер на аккумуляторе в ценовой категории «до 20 тысяч рублей» из самых производительных. Как и большинство техники из новаторских линеек DeWALT, оснащается бесщеточным электродвигателем.





Преимущества:

Удобство замены проволоки.

Низкий показатель вибрации.

Высокая мощность: по заверениям пользователей, этот электротриммер по производительности превосходит некоторые бензиновые аналоги.

Бесщеточный мотор, обеспечивающий высокую эффективность и характерный сниженным уровнем нагрева.

Недостатки:

Стоимость дополнительных батарей.

Husqvarna 520iRX 9679162-02

Как и все лучшие аккумуляторные триммеры для большой травы от Husqvarna, эта модель производится в Швеции. Данное устройство относится к премиум-классу, на что указывают качество сборки, комплектация и цена.





Преимущества:

Комплектация: мотокоса поставляется со всеми необходимыми для начала работы аксессуарами, помимо АКБ и ЗУ.

Велосипедная рукоятка. Благодаря ей комфортно работать в роще.

Можно изменять направление вращения проволоки.

Малошумность.

Удобные кнопки пуска.

Несколько режимов расхода батареи: для экономичного расхода и кошения плотной растительности.

Недостатки:

Цена: это самый дорогой электротриммер в нашем рейтинге.

Нельзя регулировать положение рукояти на штанге.

Husqvarna 536LiRX

Заканчивает обзор триммеров с аккумулятором еще один образчик из Швеции. По сути, это чуть более доступный аналог предыдущей модели.





Преимущества:

Универсальность: можно работать триммерной головкой и лопастным лезвием.

Упрощенная система обновления корда.

Поставляется с ремнем, облегчающим длительные рабочие сессии.

Тип приводного вала: жесткий. Это обеспечивает высокую надежность.

Высокая скорость заряда аккумуляторного блока.

Отсутствие вибрации.

Заряда АКБ хватает на час непрерывного кошения.

Недостатки: