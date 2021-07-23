Содержание:
Аккумуляторный триммер: лучший в сегменте цена / качество
- Huter GET-18-2Li
- BOSCH EasyGrassCut 18 (0.600.8C1.C01)
- Patriot TR 235UES
Рейтинг аккумуляторных триммеров с леской
- STIHL FSA 56
- BOSCH EasyGrassCut 18-230 (0.600.8C1.A00)
- Husqvarna 520iLX
- Makita DUR181RF
- STIHL FSA 65
- MONFERME 21317M
- BLACK+DECKER STC1820CM
- PATRIOT TR 235 Li 21B Max UES
- Husqvarna 115iL (967 09 88-01)
- PATRIOT TR 340XL
Топ аккумуляторных триммеров с леской и ножом
- BOSCH EasyGrassCut 18-260 (0.600.8C1.C02)
- BLACK+DECKER ST1823
- Greenworks 21107 G-MAX 40V
Лучшие аккумуляторные триммеры для женщин
- STIHL FSA 45
- GARDENA EasyCut Li-18/23R без аккумулятора
- RYOBI OBC 1820B
Какой аккумуляторный триммер купить для высокой травы
- AL-KO GT 2025 EasyFlex 113633
- Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813
- Greenworks 2103207 60V 40cm GD60LT
- DeWalt FLEXVOLT DCM571N
- Husqvarna 520iRX 9679162-02
- Husqvarna 536LiRX
Беспроводная электрокоса – техника, выделяющаяся простотой использования, малошумностью и экологичностью. Она является хорошим выбором для доведения участка до безупречного состояния. Предлагаем к ознакомлению рейтинг аккумуляторных триммеров для травы. Мы включили в него 25 лучших, по мнению наших экспертов, моделей на 2021 год. Косы разделены на несколько категорий по ценовому сегменту и сфере эксплуатации.
Критерии выбора аккумуляторного триммера
Высокая трава, встречающая дачников на участке в начале каждого сезона – проблема, которую принято решать бензиновыми или электрическими триммерами. Эти устройства считаются самыми стабильными и производительными. Аккумуляторный триммер не совсем верно воспринимать как полноценную технику для подрезания толстых стеблей кустов. Надо понимать, что это скорее хороший «ассистент» электрической / бензиновой модели или добротной газонокосилке. Беспроводным электротриммером для травы лучше всего подрезать кромки, проходиться под скамейками и лавками.
Являясь нишевым устройством, аккумуляторный триммер все же обладает рядом преимуществ. За счет них устройство выделяется на фоне электрических и бензиновых моделей. Рассмотрим плюсы и минусы.
|
Достоинства
|
Недостатки
|
Малый вес. Переносными триммерами с аккумуляторами удобно работать женщинам, пожилым людям, подросткам.
|
Производительность. Надо понимать, что по мощности аккумуляторные триммеры для травы не сравнятся с бензиновыми или даже электрическими моделями. На редкие триммеры с аккумулятором можно устанавливать металлические ножи.
|
Мобильность. Кабель не путается под ногами, как это бывает у сетевых триммеров.
|
Малое время непрерывной эксплуатации. Аккумуляторы практически всех беспроводных устройств для травы держат заряд в среднем полчаса. После этого потребуется зарядка, длительность которой варьируется, составляя 1—5 ч.
|
Автономность. На участке, где вы работаете, можно обойтись без электричества. Главное – заранее зарядить аккумуляторы.
|
Цена. Зачастую аккумуляторы, относящиеся к изнашиваемым ресурсам, и зарядные устройства не поставляются в стандартной комплектации. Стоимость батарей при этом равна или близка к стоимости самого аккумуляторного триммера для травы.
|
Компактность. Благодаря форме и размерам большинства аккумуляторных триммеров для травы косить на участках, куда не подобраться газонокосилкой, крайне комфортно.
|
|
Экологичность. Электрический двигатель не производит вредных выхлопов во время скоса.
|
|
Малошумность. Электромоторы едва ли помешают сну ваших родных и близких: они почти бесшумны.
|
Перед тем, как приступить к рейтингу лучших моделей, мы ответим на вопрос, как выбрать триммер для травы на аккумуляторе. Раскроем 22 технические характеристики: каждая является неотъемлемой частью хорошего садового инструмента.
- Напряжение аккумулятора. Показатель является аналогом мощности у бензиновых и электрических триммеров. Напряжение батареи влияет на производительность садового оборудования. Чем выше напряжение, тем больше число оборотов на редукторе. Триммер обладает непостоянным напряжением: оно находится на пределе сразу после зарядки, но постоянно снижается в процессе работы и хранения. Соответственно, чем ближе аккумулятор к полной разрядке, тем хуже триммер косит.
- Емкость аккумулятора. Отражает, какое максимальное количество электрической энергии хранит аккумулятор при полной зарядке. Емкость характеризует, сколько времени аккумуляторный триммер выкосит непрерывно. Скорость расхода батареи зависит также от особенностей конструкции электрокосы и интенсивности эксплуатации. Стоит учитывать, что емкость влияет на вес аккумулятора.
- Тип аккумулятора. Как и емкость с напряжением, тип аккумулятора влияет на эксплуатацию триммера. Лучшее (и самое распространенное, в том числе в нашем рейтинге) решение – это литий-ионные батареи. Li-Ion АКБ медленнее остальных разряжаются во время простоя и характерны высокой плотностью электрической энергии.
- Период зарядки аккумулятора. Исходит из разновидности и емкости батареи, технических параметров зарядника. Показатель сильно варьируется: к примеру, для аккумуляторных триммеров, вошедших в представленный рейтинг, составляет от 0.5 до 5 ч.
- Период эксплуатации при полной зарядке. Как и период заряда, исходит из особенностей аккумулятора и, непосредственно, триммера. Husqvarna, Ryobi, а также прочие производители предлагают докупать батареи разной емкости. Логично, что время работы и зарядки с разными АКБ отличается. Если требуется длительная непрерывная эксплуатация, советуем присмотреться к другой разновидности садовой техники: возможно, вам больше подойдет электрический триммер.
- Вес. Часто выбор аккумуляторного триммера мотивируется мобильностью и небольшой массой данного устройства. Можно понять, ведь беспроводная коса – хорошее решение для физически неподготовленных садоводов. В сегодняшнем рейтинге от наших специалистов нашлось место аккумуляторным триммерам с разбросом веса от 1.7 до 5 килограмм.
- Рабочий инструмент. Для аккумуляторных мотокос лучшим выбором являются триммерные головки, которые заправляются проволокой. Именно моделей, работающих с ними, в приведенном ниже рейтинге большинство. Леска – хороший вариант, чтобы поддерживать в ухоженном состоянии молодую траву.
Реже (именно в случае с беспроводными мотокосами) встречаются приборы, «обученные» функционировать с лопастным лезвием. Благодаря им появляется возможность косить твердые стебли, лопухи, сухостой. Как правило, триммеры с металлическим лезвием обладают хорошей мощностью, что отражается на их массе, размерах и цене.
Непопулярный вариант (в рейтинге всего несколько триммеров, его поддерживающих) – пластиковый нож. По сути, это замена проволоки. Обслуживать пластиковый нож проще, так как не нужно утруждаться с заправкой расходника в катушку.
- Толщина и форма лески. Диаметр проволоки оказывает влияние на скорость расхода и производительность кошения: чем оснастка толще, тем она медленнее изламывается и эффективнее перерубает траву. Корд выпускается разных форм и сечений: помимо стандартных круглых есть квадратные, лепестковые, зубчатые, в виде звезды, каната и т.д. Форма также влияет на прочность и продуктивность.
- Подача лески. Важный аспект в теме, какой аккумуляторный триммер для молодой, редкой травы лучше. Устаревший метод обновления вручную наиболее долгий и неудобный, от него активно отказываются. Полуавтоматические катушки (например, Stihl Autocut) значительно проще: чтобы подать проволоку, нужно только прикоснуться к твердой поверхности.
- Приводной вал. Жесткий используется в триммерах с прямой штангой. Более надежен, обеспечивает лучшую передачу крутящего момента от двигателя редуктору. Гибкий – самый распространенный в беспроводных триммерах: он подходит для изогнутых штанг. Надежность несколько ниже.
- Уровень шума. Малошумность – сильная сторона беспроводных и электрических триммеров. Как правило, чем агрегат мощнее, тем выше громкость звука, который он генерирует.
- Форма штанги. Большинство триммеров с батареями используют изогнутые штанги: за счет них удобнее подкашивать растительность в узких местах, на сложном холмистом ландшафте. Лучшие мотокосы аккумуляторные, характерные высокой мощностью, имеют прямую штангу. Она обеспечивает достойный показатель крутящего момента и идеально справляется с ровной открытой местностью.
- Особенности штанги. Некоторые можно разобрать, что упрощает транспортировку триммера. Другие позволяют регулировать длину инструмента под рост хозяина.
- Позиция электромотора. Нижняя обеспечивает маневренность на небольших участках. Верхняя позволяет работать мотокосой в любых погодных условиях, в том числе после дождя. В наш рейтинг триммеров попали модели как с нижним, так и с верхним расположением мотора.
- Направляющий ролик и скоба. Аксессуары, расположенные на защитном кожухе, повышают точность кошения. За счет них вы не заденете растения, срезание которых не предполагалось. Также скоба и ролик делают комфортнее стрижку вдоль оград и бордюров.
- Форма ручки. Остановимся на скобовидных и изогнутых, похожих на U: почти все устройства, попавшие в обзор аккумуляторных триммеров для травы, оснащены именно такими типами. Скобовидные являются лучшим выбором для скашивания на компактной площади. Ими удобно работать неопытным пользователям. Второй тип – хороший вариант для профессионалов, на что указывают многочисленные отзывы. Их применяют, чтобы скашивать на открытых участках.
- Особенности рукоятки. Изменение положения и угла наклона ручки, наличие специальных комбинированных материалов от вибрации.
- Ширина обработки. Параметр индивидуальный для каждого рабочего инструмента: у всей ножей и катушек с леской он свой. Ширина обработки у триммеров, которые будут упомянуты в данном рейтинге, варьируется от 20 до 40 сантиметров.
- Число оборотов мотора. Исходит из напряжения АКБ. Указывает на производительность кошения установленной оснасткой, возможность обрабатывать запущенные придомовые участки.
- Длина штанги. Поможет понять, подойдет ли триммер по росту. Отрегулировать размер мотокосы поможет телескопическая штанга.
- Защита от перегрева. Помогает избежать поломки триммера, автоматически отключая устройство при чрезмерно высокой температуре двигателя.
- Комплектация. Если вы впервые решаете, какой выбрать аккумуляторный триммер для травы, выгоднее обзавестись моделью с батареей, зарядным устройством, леской и головкой в наборе. Берете триммер из той же линейки повторно? На АКБ и заряднике можно сэкономить.
Лучшие недорогие аккумуляторные триммеры
Если аккумуляторный триммер для травы действительно требуется домой в качестве дополнения к газонокосилке или бензиновому аналогу, для непродолжительных рабочих сессий достаточно дешевого аппарата. Такая электрокоса не справится с большими нагрузками и высокими зарослями, но от нее этого и не требуется. Мы выделили 3 лучшие модели доступных каждому дачнику аккумуляторных триммеров. Эти устройства станут лучшим инструментом для доведения участка до безупречного состояния.
|
Модель
|
Емкость аккумулятора (А*ч)
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Ширина скашивания (см)
|
Время заряда (ч)
|
Режущий элемент
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Huter GET-18-2Li
|
2.0
|
18
|
28
|
1.4
|
Леска
|
3.098
|
5 690
|
BOSCH EasyGrassCut 18 (0.600.8C1.C01)
|
2.5
|
18
|
26
|
1.0
|
Леска
|
1.7
|
4 191
|
Patriot TR 235UES
|
2.0
|
21
|
26
|
1
|
Леска
|
1.9
|
5 560
Huter GET-18-2Li
Открывает топ аккумуляторных триммеров для травы устройство от производителя из Германии, зарекомендовавший себя как достойное бюджетное средство борьбы с растительностью под скамейками и вдоль деревьев.
Преимущества:
- Удобство управления: электрокоса станет хорошим выбором для новичков.
- Можно настраивать штангу по длине.
- Есть скоба и направляющее колесо.
- Режущую голову позволяется повернуть на 90°, чтобы косить вдоль газона.
Недостатки:
- Как и прочие хорошие маломощные и недорогие аккумуляторные триммеры, не подходит для полноценного покоса. Это больше вспомогательный агрегат.
- Малая емкость батареи: по отзывам садоводов, хватает на площадь в три квадратных метра.
BOSCH EasyGrassCut 18 (0.600.8C1.C01)
Следующим в рейтинге станет самый хороший аккумуляторный триммер для травы, активно применяющийся на частных территориях. Фирма Бош давно зарекомендовала себя как производитель надежного бытового инструмента.
Преимущества:
- Согласно оценкам, выделяется за счет небольшой массы: инструмент весит всего 1.7 килограмм.
- Низкий ценовой сегмент, несмотря на хорошее качество сборки: электротриммер стоит 4 191 рубль.
- Справляется с зарослями крапивы и лопуха.
Недостатки:
- Покупатели сетуют на недостаточную емкость комплектной батареи.
- Из-за конструкции мотокосу неудобно хранить.
Patriot TR 235UES
Электротриммер от российской торговой марки станет хорошим решением для безопасного кошения рядом с грядками и клумбами. Чтобы вы могли избежать срезания нужных растений, модель оснащена металлической скобой.
Преимущества:
- Длина штанги может настраиваться.
- Металлическая скоба, повышающая аккуратность обработки участка.
- Положение D-образной рукоятки изменяется без использования дополнительных инструментов. Также ее можно поворачивать.
- На основной ручке есть нескользящая накладка.
Недостатки:
- Сравнительно высокий уровень вибрации.
- Отсутствие фиксации включения.
Аккумуляторный триммер: лучший в сегменте цена / качество
В топ 10 лучших аккумуляторных триммеров для травы попали агрегаты, рассчитанные на домашнее использование, и промышленные образцы. Все вошедшие приборы произведены российскими и зарубежными торговыми марками, которые успели зарекомендовать себя в сфере садовой техники.
STIHL FSA 56
Хорошая легкая мотокоса, которая оптимально подойдет неподготовленным пользователям. Выделяется стильной необычной расцветкой, бесшумностью.
Преимущества:
- Легкость.
- Полуавтоматическая подача лески.
- Удобство использования.
- Малошумность, благодаря которой косить можно даже в утренние часы.
- Возможность регулировать рукоятку по индивидуальным параметрам роста.
Недостатки:
- Малый период работы: 20 минут непрерывного кошения.
- Стоимость модели трудно назвать доступной.
- Мотокоса не предназначена для обслуживания крупных открытых участков.
BOSCH EasyGrassCut 18-230 (0.600.8C1.A00)
Еще одна бытовая беспроводная косилка от Bosch оказалась в сегодняшнем рейтинге за счет демократичной цены и малого веса корпуса. У этой модели есть всё для комфортной работы на загородном участке.
Преимущества:
- Полуавтоматическая триммерная головка значительно облегчает подачу проволоки.
- Литий-ионная батарея с низким показателем саморазряда.
- Вес составляет чуть больше двух килограмм.
- Скобовидную рукоятку можно подстроить, изменив угол наклона.
- Малый размер: можно подкашивать под кустами и деревьями.
Недостатки:
- Нельзя разъединить штангу для эргономичного хранения.
- Позиция скобы на валу не настраивается.
- Настроить инструмент по росту не получится.
Husqvarna 520iLX
Прежде всего беспроводной инструмент производства шведской фирмы выделяется крайне неординарным форм-фактором дополнительной ручки: благодаря ней можно выбирать различные положения хвата.
Преимущества:
- Инновационный форм-фактор скобы дополнительной рукоятки, повышающая удобство удержания.
- Малый вес мотокосы.
- Возможность регулировать число оборотов и направление вращения.
- Длительное время работы на одном заряде батареи.
- Использование корда 2.4 миллиметра, повышающего эффективность работы с плотными растениями.
- Ширина скашивания – 40 см.
Недостатки:
- Высокая цена: модель позиционируется как профессиональная.
- Нельзя косить ножом и другими рабочими элементами помимо проволоки.
Makita DUR181RF
Продолжает рейтинг модель от японского бренда. Это надежный и простой в освоении электротриммер, лишенный разного рода излишеств.
Преимущества:
- Как и любой другой лучший аккумуляторный триммер, оснащен головкой с облегченной системой удлинения режущего основания.
- Инструмент практически бесшумен в процессе кошения.
- Телескопическая штанга, длину которой можно менять по желанию.
- Чтобы сделать резку в узких и труднодоступных участках максимально комфортной, производитель предусмотрел возможность наклонять режущее основание относительно штанги.
Недостатки:
- Вибрация портит ощущение от использования.
- Батарея быстро разряжается.
STIHL FSA 65
В отличие от большинства мотокос, у которых скобовидная ручка прямая, в этой модели она имеет необычную форму. То же можно сказать про триммер в целом: он весь будто плавно изгибается, от двигателя и до редуктора.
Преимущества:
- Эргономичная форма дополнительной рукоятки.
- Мотор разработан по специальной фирменной технологии, снижающей период износа батареи.
- Положение рукоятки на штанге можно изменять.
- Высокое качество сборки: модель производится в Германии.
- Устройство практически бесшумно.
Недостатки:
- Цена: как и в случае с многими садовыми инструментами Stihl, она высокая.
MONFERME 21317M
Непревзойденный дизайн – это отличительная черта французской торговой марки, ориентированной на выпуск садовой техники для женщин и подростков.
Преимущества:
- Как и другие лучшие аккумуляторные триммеры, модель обладает продуманной эргономикой. Особого внимания заслуживают удобные рукоятки, а также возможность изменять положение скобы, произвольно ее поворачивать.
- Лучший электрический триммер объединяет в себе малошумность, производительность и небольшой вес.
- Доступная цена мотокосы.
- Необычный и яркий дизайн.
Недостатки:
BLACK+DECKER STC1820CM
Устройство угодило в рейтинг лучших, на наш взгляд, моделей аккумуляторных триммеров благодаря нестандартному дополнению в качестве колесной подставки. С ней мотокоса превращается в компактную газонокосилку.
Преимущества:
- Наличие направляющего колеса, облегчающего кошение по краям.
- Подставка на четырех колесах, превращающая косу в инструмент 2-в-1: электротриммер и газонокосилку.
- Модель заслуживает место в рейтинге за счет возможности поворачивать режущее основание на 90°.
Недостатки:
PATRIOT TR 235 Li 21B Max UES
Если не лучший беспроводной триммер в рейтинге за свою цену, то уж точно достойная бюджетная модель. Выделяется продуманным дизайном, легкостью и компактностью.
Преимущества:
- Вес электротриммера составляет менее 2 килограмм.
- Инструмент можно тонко настроить под свои параметры: отрегулировать длину штанги, изменить положение скобы, произвольно повернуть ее.
- На кожухе есть нож, которым удобно обрезать лишнюю проволоку.
- Низкая цена.
Недостатки:
- Триммерная головка стачивается после длительной эксплуатации.
- Не подходит для кошения высокой растительности.
Husqvarna 115iL (967 09 88-01)
Далее в рейтинге следует мотокоса Husqvarna среднего ценового сегмента. Модель выделяется за счет скобы на режущей части и специального энергосберегающего режима.
Преимущества:
- Полуавтоматическая катушка с системой Tap’n go, ускоряющей рабочий процесс. Чтобы удлинить леску, нужно нажать головкой на твердую поверхность.
- Настраиваемый размер штанги: регулируйте размер устройства под параметры тела косильщика.
- Режим savE, при активации которого заряд АКБ расходуется медленнее.
Недостатки:
- Долго работать без плечевого ремня затруднительно.
PATRIOT TR 340XL
Завершает рейтинг аккумуляторных триммеров для дачи агрегат, рассчитанный на подрезание кромок и регулярный уход за растительностью на газоне. Малый вес обеспечен использованием алюминиевого профиля при создании штанги.
Преимущества:
- Есть металлическая скоба, за счет которой срезать растительность с краев значительно комфортнее.
- Режущее основание можно поворачивать относительно двигателя.
- Штанга произведена из алюминия, что обеспечивает прочность и малый вес.
Недостатки:
- Использован хрупкий пластик.
- В наборе с инструментом идет тонкая проволока.
- Недостаточная емкость батареи. Рекомендуется использовать дополнительный АКБ.
Рейтинг аккумуляторных триммеров с леской
Проволока – это хороший вариант для кошения мягкой травы. Она не требовательна к мощности устройства, при этом качественно справляется с постоянным уходом за территорией газона. Аккумуляторный триммер с леской является самой распространенной разновидностью беспроводных мотокос. Если вам требуется определить, аккумуляторный триммер для травы какой лучше выбрать для работы триммерной головкой, мы отобрали 3 недорогие модели.
|
Модель
|
Емкость аккумулятора (А*ч)
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Ширина скашивания (см)
|
Время заряда (ч)
|
Режущий элемент
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
BOSCH EasyGrassCut 18-260 (0.600.8C1.C02)
|
2.0
|
18
|
26
|
2
|
Леска
|
2.1
|
9 850
|
BLACK+DECKER ST1823
|
1.5
|
18
|
25
|
3
|
Леска
|
2.05
|
6 990
|
Greenworks 21107 40V
|
2.0
|
40
|
30
|
1.5
|
Леска
|
4.1
|
6 490
BOSCH EasyGrassCut 18-260 (0.600.8C1.C02)
Чтобы дать рекомендацию, какой триммер аккумуляторный лучше выбрать для предельно удобной эксплуатации с леской, мы включили в рейтинг очередное устройство от немецкого бренда. Малогабаритный и немного весящий агрегат оптимально подойдет владельцам участков, не желающим постигать премудрости обслуживания садового инструмента.
Преимущества:
- Небольшая масса.
- В наборе с мотокосой идут сразу 2 АКБ.
- Эргономичный сбалансированный корпус.
- Полуавтоматическая катушка.
Недостатки:
- Нельзя регулировать длину вала.
- Отсутствует возможность поворачивать режущее основание.
BLACK+DECKER ST1823
Выпущенный американской компанией аккумуляторный триммер рейтинг продолжает. BLACK+DECKER ST1823 – бюджетное устройство, ориентированное на помощь сетевой или бензиновой мотокосе. Устройство привлекает внимание за счет неординарного форм-фактора подобной ручки.
Преимущества:
- Скоба в нижней части поможет не задевать декоративные и плодовые растения. С ней вы будете скашивать только то, что нужно.
- Доступная стоимость мотокосы.
- Телескопическая штанга.
- Этим электротриммером удобно косить на узких участках.
Недостатки:
- Толщины проволоки 1.6 миллиметров не хватит для сорной травы, кустарников.
- Долгая зарядка.
- Поставляется с АКБ, емкости которого недостает для долгой работы.
Greenworks 21107 G-MAX 40V
Завершает рейтинг недорогой электротриммер, который станет достойным выбором для обработки узких участков. Прежде всего пользователи выделяют малый вес и простоту использования устройства.
Преимущества:
- Легкость.
- Режущую часть можно поворачивать.
- Справится со срезанием мелких кустарников и стеблей лопуха.
- Автоматическая подача лески.
- Возможность выбирать позицию дополнительной ручки на валу.
Недостатки:
- Низкая емкость АКБ. Для комфортной работы лучше докупить еще один.
- Во время скашивания растительность попадает в отверстия для воздушного охлаждения двигателя.
Топ аккумуляторных триммеров с леской и ножом
Беспроводные электрокосы нечасто применяются для подрезки кустарников и высокой плотной травы, аккумуляторный триммер с леской и ножом все же периодически встречается в магазинах с садовым инструментом. Эта категория заинтересует дачников, которые ценят автономность, но не готовы мириться с недостатками бензиновых аналогов. Давая консультацию на тему, какой аккумуляторный триммер лучше справляется с работой всеми популярными режущими элементами, рассмотрим 3 мотокосы.
|
Модель
|
Емкость аккумулятора (А*ч)
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Ширина скашивания (см)
|
Время заряда (ч)
|
Режущий элемент
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
STIHL FSA 45
|
2.0
|
18
|
25
|
3.5
|
Леска / нож
|
2.3
|
10 990
|
GARDENA EasyCut Li-18/23R без аккумулятора
|
2.6
|
18
|
23
|
5
|
Пластиковый нож
|
2.8
|
5 040
|
RYOBI OBC 1820B
|
4.0
|
18
|
30 / 20
|
2
|
Леска / нож
|
4.8
|
15 749
STIHL FSA 45
Относительно недорогой по меркам компании из Германии аккумуляторный триммер для травы рейтинг универсальных мотокос открывает. За счет своей универсальности мотокоса хорошо справляется и с мелкими подкосами, и с полноценным укорачиванием поросли на участке.
Преимущества:
- Поворотная дополнительная ручка, для подбора позиции которой предусмотрены 6 вариантов.
- Скоба и поворотная режущая часть для бережного скашивания вдоль препятствий.
- Универсальность косильной головки PolyCut, на которую есть возможность установить проволоку и ножи.
- Безинструментальная регулировка длины штанги.
Недостатки:
- Время работы составляет 15—20 минут при полном заряде батареи.
- Неудобно закреплять проволоку на косильной головке.
- Высоким пользователям длины штанги может быть недостаточно.
GARDENA EasyCut Li-18/23R без аккумулятора
Бюджетный аккумуляторный триммер с ножом, который станет удачным решением для облагораживания приусадебной территории.
Преимущества:
- Нестандартная форма дополнительной рукоятки: скоба зафиксирована на прямом основании, угол наклона которого можно изменять.
- Низкая цена беспроводного триммера.
- Фирменные АКБ оснащены индикацией уровня заряда.
Недостатки:
- Батарейные блоки и зарядное устройство придется приобретать отдельно.
RYOBI OBC 1820B
Мощная мотокоса от всемирного известного производителя беспроводного инструмента из Японии, ориентированная на борьбу с плотной сорной травой и молодыми деревцами.
Преимущества:
- Велосипедная ручка. При помощи нее получится эффективно обрабатывать большие открытые участки.
- Модель практически бесшумна.
- Комплектуется подвесом, сильно снижающим напряжение от длительной работы.
Недостатки:
- Ощутимый для аккумуляторной мотокосы вес.
- Как и другое оборудование Ryobi в рейтинге, в стандартной комплектации идет без АКБ и зарядного устройства.
- Малая продолжительность кошения на одном заряде.
Лучшие аккумуляторные триммеры для женщин
В следующий рейтинг триммеров для травы попали исключительно аккумуляторные мотосоы с минимальным весом. Они станут хорошим выбором, чтобы работать недостаточно опытным дачникам: женщинам, пожилым людям, подросткам.
|
Модель
|
Емкость аккумулятора (А*ч)
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Ширина скашивания (см)
|
Время заряда (ч)
|
Режущий элемент
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
AL-KO GT 2025 EasyFlex 113633
|
2.5
|
20
|
25
|
0.8
|
Леска
|
2
|
11 590
|
Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813
|
4.0
|
18
|
30
|
2
|
Леска
|
2.3
|
6 058
|
Greenworks 2103207 60V 40cm GD60LT
|
4.0
|
60
|
40
|
3
|
Леска
|
3.6
|
23 990
AL-KO GT 2025 EasyFlex 113633
Этот мини аккумуляторный триммер станет хорошим подспорьем в обслуживании труднодоступных мест. Устройство компактное и легкое, поэтому подойдет операторам с любым уровнем подготовки.
Преимущества:
- Если задались вопросом, какой самый легкий аккумуляторный триммер купить, эта модель может стать вашим выбором: вес мотокосы составляет всего 2 кг.
- В комплекте с инструментом есть всё необходимое для начала работы: не нужно докупать батарею и ЗУ.
- Металлическая скоба для безопасной работы рядом с клумбами.
Недостатки:
- Нижнее расположение двигателя помешает косить влажную растительность.
Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813
Миниатюрный электротриммер выделяется большим количеством подвижных элементов на корпусе. Именно за счет этого его можно настраивать под свои параметры и рабочие нужды.
Преимущества:
- На обеих рукоятках есть нескользящие прорезиненные накладки, поглощающие часть вибрации.
- Поворот режущего основания и дополнительной ручки можно изменять.
- Изменяемая по длине штанга, предоставляющая шанс регулировать устройство по росту.
- Малая масса, составляющая 2.3 кг.
Недостатки:
- Пытаетесь принять решение, какой аккумуляторный триммер лучше купить в качестве первого подобного аппарата? Если захотите остановиться на Ryobi, то приготовьтесь докупать батарейные блоки отдельно.
- Малый диаметр проволоки.
Greenworks 2103207 60V 40cm GD60LT
Хоть данная модель несколько тяжелее и дороже, чем два предложенных ранее аналога, компенсируются эти слабые стороны высокой производительностью. Электротриммер от Greenworks подойдет для крупных участков, так как его ширина обработки составляет 40 см.
Преимущества:
- P-образная рукоятка, по сравнению со стандартной скобовидной увеличивающая число возможных способов хвата.
- Электродвигатель оснащен защитой от перегрева, что обезопасит устройство от поломки при интенсивной эксплуатации.
- Поставляется с батареей и зарядкой.
Недостатки:
- Дополнительные АКБ достаточно дорогие. Схожим образом можно сказать и про сам инструмент.
Какой аккумуляторный триммер купить для высокой травы
Последний рейтинг аккумуляторных триммеров для травы посвящен наиболее производительным беспроводным мотокосам. Каждую можно использовать с леской и лопастным лезвием, что обеспечивает широту сферы эксплуатации. Если же вас не устроит производительность устройств, которые мы подобрали в этом рейтинге, рекомендуем изучить статью о том, какой бензиновый триммер лучше.
|
Модель
|
Емкость аккумулятора (А*ч)
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Ширина скашивания (см)
|
Время заряда (ч)
|
Режущий элемент
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
DeWalt FLEXVOLT DCM571N
|
3.0
|
54
|
38
|
1.17
|
Леска / нож
|
5
|
17 990
|
Husqvarna 520iRX 9679162-02
|
5.2
|
36
|
40 / 25.5
|
1.5
|
Леска / нож
|
4
|
36 990
|
Husqvarna 536LiRX
|
4.2
|
36
|
40 / 25.5
|
0.9
|
Леска / нож
|
3.8
|
32 990
DeWalt FLEXVOLT DCM571N
Лучший триммер на аккумуляторе в ценовой категории «до 20 тысяч рублей» из самых производительных. Как и большинство техники из новаторских линеек DeWALT, оснащается бесщеточным электродвигателем.
Преимущества:
- Удобство замены проволоки.
- Низкий показатель вибрации.
- Высокая мощность: по заверениям пользователей, этот электротриммер по производительности превосходит некоторые бензиновые аналоги.
- Бесщеточный мотор, обеспечивающий высокую эффективность и характерный сниженным уровнем нагрева.
Недостатки:
- Стоимость дополнительных батарей.
Husqvarna 520iRX 9679162-02
Как и все лучшие аккумуляторные триммеры для большой травы от Husqvarna, эта модель производится в Швеции. Данное устройство относится к премиум-классу, на что указывают качество сборки, комплектация и цена.
Преимущества:
- Комплектация: мотокоса поставляется со всеми необходимыми для начала работы аксессуарами, помимо АКБ и ЗУ.
- Велосипедная рукоятка. Благодаря ей комфортно работать в роще.
- Можно изменять направление вращения проволоки.
- Малошумность.
- Удобные кнопки пуска.
- Несколько режимов расхода батареи: для экономичного расхода и кошения плотной растительности.
Недостатки:
- Цена: это самый дорогой электротриммер в нашем рейтинге.
- Нельзя регулировать положение рукояти на штанге.
Husqvarna 536LiRX
Заканчивает обзор триммеров с аккумулятором еще один образчик из Швеции. По сути, это чуть более доступный аналог предыдущей модели.
Преимущества:
- Универсальность: можно работать триммерной головкой и лопастным лезвием.
- Упрощенная система обновления корда.
- Поставляется с ремнем, облегчающим длительные рабочие сессии.
- Тип приводного вала: жесткий. Это обеспечивает высокую надежность.
- Высокая скорость заряда аккумуляторного блока.
- Отсутствие вибрации.
- Заряда АКБ хватает на час непрерывного кошения.
Недостатки: