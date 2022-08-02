Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25K2 24В в комплекте с АКБ 2АЧ и ЗУ

Преимущества

Легкий Greenworks G24LT25 24 V 2107207

Работа от аккумулятора

Подача лески автоматическая

Удобен в использовании

Защита от перегрузки

Специальный предохранитель - защита от случайного включения

Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25 24 V 2107207 предназначен для ухода за садовым участком. Позволяет работать в труднодоступных местах, узком пространстве, на неровностях. Автономная работа от аккумулятора до 80 минут.