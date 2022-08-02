Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25K2 24В в комплекте с АКБ 2АЧ и ЗУ
Арт. О00000031502
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска
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Ширина скашивания леской, см
|25
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Емкость аккумулятора, Ач
|2
- Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25 24 V 2107207 предназначен для ухода за садовым участком. Позволяет работать в труднодоступных местах, узком пространстве, на неровностях. Автономная работа от аккумулятора до 80 минут.
Преимущества
- Легкий Greenworks G24LT25 24 V 2107207
- Работа от аккумулятора
- Подача лески автоматическая
- Удобен в использовании
- Защита от перегрузки
- Специальный предохранитель - защита от случайного включения