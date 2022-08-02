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Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25K2 24В в комплекте с АКБ 2АЧ и ЗУ
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25K2 24В в комплекте с АКБ 2АЧ и ЗУ
    Арт. О00000031502
    5.0
    1
    Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25K2 24В в комплекте с АКБ 2АЧ и ЗУ
    Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25K2 24В в комплекте с АКБ 2АЧ и ЗУ
    Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25K2 24В в комплекте с АКБ 2АЧ и ЗУ
    Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25K2 24В в комплекте с АКБ 2АЧ и ЗУ
      Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25K2 24В в комплекте с АКБ 2АЧ и ЗУ
      Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25K2 24В в комплекте с АКБ 2АЧ и ЗУ
      Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25K2 24В в комплекте с АКБ 2АЧ и ЗУ
      Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25K2 24В в комплекте с АКБ 2АЧ и ЗУ

      Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25K2 24В в комплекте с АКБ 2АЧ и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031502
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска
      Ширина скашивания леской, см
      		25
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT25 24 V 2107207 предназначен для ухода за садовым участком. Позволяет работать в труднодоступных местах, узком пространстве, на неровностях. Автономная работа от аккумулятора до 80 минут.

        Преимущества

        • Легкий Greenworks G24LT25 24 V 2107207
        • Работа от аккумулятора
        • Подача лески автоматическая
        • Удобен в использовании
        • Защита от перегрузки
        • Специальный предохранитель - защита от случайного включения