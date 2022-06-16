Кожух для бензотриммеров Huter 71/2/17

Преимущества:

Изделие легко устанавливается и надежно фиксируется на устройстве;

Корпус кожуха изготовлен из прочного, долговечного пластика;

Материал устойчив к ударам, сильной вибрации и механической нагрузке;

В комплекте с устройством так же присутствует отсекатель лески и шурупы.

Кожух в сборе для бензотриммеров HUTER 71/2/17, помогает оградить оператора от разлетающейся травы и грязи во время работ. Кожух подходит для всех бензокос Huter серии GGT.