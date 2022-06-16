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Кожух для бензотриммеров Huter 71/2/17
5.0
2
Найти аналог
Защитные кожухи
    Кожух для бензотриммеров Huter 71/2/17
    Арт. О00000013145
    5.0
    2
    Кожух для бензотриммеров Huter 71/2/17
    Кожух для бензотриммеров Huter 71/2/17
      Кожух для бензотриммеров Huter 71/2/17
      Кожух для бензотриммеров Huter 71/2/17

      Кожух для бензотриммеров Huter 71/2/17

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013145
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		защитный кожух
      Вес, кг
      		0.31
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кожух в сборе для бензотриммеров HUTER 71/2/17, помогает оградить оператора от разлетающейся травы и грязи во время работ. Кожух подходит для всех бензокос Huter серии GGT.

        Преимущества:

        • Изделие легко устанавливается и надежно фиксируется на устройстве;
        • Корпус кожуха изготовлен из прочного, долговечного пластика;
        • Материал устойчив к ударам, сильной вибрации и механической нагрузке;
        • В комплекте с устройством так же присутствует отсекатель лески и шурупы.