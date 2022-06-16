Кожух для бензотриммеров Huter 71/2/17
Арт. О00000013145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|защитный кожух
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Вес, кг
|0.31
- Кожух в сборе для бензотриммеров HUTER 71/2/17, помогает оградить оператора от разлетающейся травы и грязи во время работ. Кожух подходит для всех бензокос Huter серии GGT.
Преимущества:
- Изделие легко устанавливается и надежно фиксируется на устройстве;
- Корпус кожуха изготовлен из прочного, долговечного пластика;
- Материал устойчив к ударам, сильной вибрации и механической нагрузке;
- В комплекте с устройством так же присутствует отсекатель лески и шурупы.