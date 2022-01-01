Кожух защитный в сборе Huter для бензотриммеров

Защитный кожух Huter предназначен для установки на триммер. Закрывая режущий нож или корд, кожух предотвращает разлетание скошенной зелени или попадающихся комков земли во время покоса. Вместо того, чтобы дать частицам лететь вверх, он перенаправляет их, тем самым защищая пользователя от попадания травинок и грязи в лицо и глаза. Huter купить стоит за его устойчивое исполнение, легкий монтаж, эргономичную форму и эффективность.

Преимущества