Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кожух защитный в сборе Huter для бензотриммеров
Найти аналог
Защитные кожухи
    Кожух защитный в сборе Huter для бензотриммеров
    Арт. X1861250886
    Кожух защитный в сборе Huter для бензотриммеров

      Кожух защитный в сборе Huter для бензотриммеров

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250886

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Тип аксессуара
      		защитный кожух
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защитный кожух Huter предназначен для установки на триммер. Закрывая режущий нож или корд, кожух предотвращает разлетание скошенной зелени или попадающихся комков земли во время покоса. Вместо того, чтобы дать частицам лететь вверх, он перенаправляет их, тем самым защищая пользователя от попадания травинок и грязи в лицо и глаза. Huter купить стоит за его устойчивое исполнение, легкий монтаж, эргономичную форму и эффективность.

        Преимущества

        • Прочность
        • Простота установки
        • Практичность
        • Польза