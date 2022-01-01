Триммерные лески - применяются для покоса сухостоя, травы и других садовых растений. Витая леска предназначена для бензиновых триммеров, а нейлоновая для электрических.

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