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Леска для триммера Champion C7006 (2,4 мм, 40 м, витой квадрат)
5.0
2
450 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммера Champion C7006 (2,4 мм, 40 м, витой квадрат)
    Арт. X18612507336
    5.0
    2
    Леска для триммера Champion C7006 (2,4 мм, 40 м, витой квадрат)
    Леска для триммера Champion C7006 (2,4 мм, 40 м, витой квадрат)
    Леска для триммера Champion C7006 (2,4 мм, 40 м, витой квадрат)
      Леска для триммера Champion C7006 (2,4 мм, 40 м, витой квадрат)
      Леска для триммера Champion C7006 (2,4 мм, 40 м, витой квадрат)
      Леска для триммера Champion C7006 (2,4 мм, 40 м, витой квадрат)

      Леска для триммера Champion C7006 (2,4 мм, 40 м, витой квадрат)

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18612507336
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Леска для триммера Champion C7006 применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.

        Преимущества

        • Корд представляет собой мононить с сечением в виде витого квадрата, имеет высокую износостойкость и отличную режущую способность
        • Подходит для подрезки толстых сорняков и жесткой травы
        • Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации