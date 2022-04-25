Леска для триммера Champion C7006 (2,4 мм, 40 м, витой квадрат)

Преимущества

Корд представляет собой мононить с сечением в виде витого квадрата, имеет высокую износостойкость и отличную режущую способность

Подходит для подрезки толстых сорняков и жесткой травы

Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации

Леска для триммера Champion C7006 применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.