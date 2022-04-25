Леска для триммера Champion C7006 (2,4 мм, 40 м, витой квадрат)
Арт. X18612507336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.4
- Леска для триммера Champion C7006 применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.
Преимущества
- Корд представляет собой мононить с сечением в виде витого квадрата, имеет высокую износостойкость и отличную режущую способность
- Подходит для подрезки толстых сорняков и жесткой травы
- Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации