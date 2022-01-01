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Товары и техника для уборки снега используются в зимний период для облегчения работ, связанных с благоустройством территорий и утилизацией твердых осадков. Их применяют как в бытовых, так и промышленных целях. Каждый тип оборудования имеет свое назначение, мощность и определенный уровень производительности.

Товары и техника для уборки снега используются в зимний период для облегчения работ, связанных с благоустройством территорий и утилизацией твердых осадков. Их применяют как в бытовых, так и промышленных целях. Каждый тип оборудования имеет свое назначение, мощность и определенный уровень производительности.