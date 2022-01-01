Товары и техника для уборки снега и льда
372 товара
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- 20 999 ₽26 890 ₽40 В, 11.12 кгСистема шнеков: одноступенчатаяДальность выброса, м: 6Тип двигателя: электрическийШирина ковша, см: 30Емкость аккумулятора, Ач: 2
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- 590 ₽510 мм, пластик, 0.35 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 510Материал корпуса: пластик
- 34 890 ₽
- 590 ₽720 ₽
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Товары и техника для уборки снега используются в зимний период для облегчения работ, связанных с благоустройством территорий и утилизацией твердых осадков. Их применяют как в бытовых, так и промышленных целях. Каждый тип оборудования имеет свое назначение, мощность и определенный уровень производительности.
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