Снегоотбрасыватель Champion ST861
Арт. О00000036825
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Дальность выброса, м
|10
|
Габариты, мм
|690х910х760
С этим товаром смотрят
- Снегоотбрасыватель Champion ST861 - предназначен для непрофессионального использования. Может использоваться для уборки снега с ровных и твердых поверхностей. Легко убирает сугробы залежавшегося снега. Характеризуется высокой производительностью. Двухступенчатой системе шнеков, дальность выброса снега достигает 10 метров.
Преимущества
- Электростартер (220В)
- Фара
- Обогрев рукояток
- Обрезиненные рукоятки
- Блокировка рычага включения шнеков
- Регулировка положения угла выброса снега и положения желоба производится на панели
- Мощный двигатель
- Высокая производительность