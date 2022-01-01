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Снегоотбрасыватель Champion ST861
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель Champion ST861
    Арт. О00000036825
    Снегоотбрасыватель Champion ST861
    Снегоотбрасыватель Champion ST861
    Снегоотбрасыватель Champion ST861
    Снегоотбрасыватель Champion ST861
    Снегоотбрасыватель Champion ST861
    Снегоотбрасыватель Champion ST861
    Снегоотбрасыватель Champion ST861
    Снегоотбрасыватель Champion ST861
    Снегоотбрасыватель Champion ST861
      Снегоотбрасыватель Champion ST861
      Снегоотбрасыватель Champion ST861
      Снегоотбрасыватель Champion ST861
      Снегоотбрасыватель Champion ST861
      Снегоотбрасыватель Champion ST861
      Снегоотбрасыватель Champion ST861
      Снегоотбрасыватель Champion ST861
      Снегоотбрасыватель Champion ST861
      Снегоотбрасыватель Champion ST861

      Снегоотбрасыватель Champion ST861

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000036825

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		690х910х760
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоотбрасыватель Champion ST861 - предназначен для непрофессионального использования. Может использоваться для уборки снега с ровных и твердых поверхностей. Легко убирает сугробы залежавшегося снега. Характеризуется высокой производительностью. Двухступенчатой системе шнеков, дальность выброса снега достигает 10 метров.

        Преимущества

        • Электростартер (220В) 
        • Фара
        • Обогрев рукояток
        • Обрезиненные рукоятки
        • Блокировка рычага включения шнеков
        • Регулировка положения угла выброса снега и положения желоба производится на панели
        • Мощный двигатель
        • Высокая производительность