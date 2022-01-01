Преимущества

Электростартер (220В)

Фара

Обогрев рукояток

Обрезиненные рукоятки

Блокировка рычага включения шнеков

Регулировка положения угла выброса снега и положения желоба производится на панели

Мощный двигатель

Высокая производительность

Снегоотбрасыватель Champion ST861 - предназначен для непрофессионального использования. Может использоваться для уборки снега с ровных и твердых поверхностей. Легко убирает сугробы залежавшегося снега. Характеризуется высокой производительностью. Двухступенчатой системе шнеков, дальность выброса снега достигает 10 метров.