Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Снегоотбрасыватель Champion ST661
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель Champion ST661
    Арт. champion_6283
    Снегоотбрасыватель Champion ST661
    Снегоотбрасыватель Champion ST661
    Снегоотбрасыватель Champion ST661
    Снегоотбрасыватель Champion ST661
    Снегоотбрасыватель Champion ST661
    Снегоотбрасыватель Champion ST661
      Снегоотбрасыватель Champion ST661
      Снегоотбрасыватель Champion ST661
      Снегоотбрасыватель Champion ST661
      Снегоотбрасыватель Champion ST661
      Снегоотбрасыватель Champion ST661
      Снегоотбрасыватель Champion ST661

      Снегоотбрасыватель Champion ST661

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_6283

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		11
      Габариты, мм
      		1230х610х1050
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоотбрасыватель Champion ST661 - легко убирает сугробы залежавшегося снега. Характеризуется высокой производительностью. Двухступенчатой системе шнеков, дальность выброса снега достигает 11 метров. Прочный металлический сплав позволяет шнеку обрабатывать снег любой сложности. Благодаря увеличенному объему топливного бака, можно работать непрерывно длительное время. Дополнительная фиксация редуктора, обрезиненные рукоятки. Регулировка положения угла выброса снега и положения желоба производится на панели.

        Преимущества

        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Высокая производительность
        • Ручная регулировка направления и дальности выброса снега