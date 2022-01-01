Преимущества

Мощный 4-тактный двигатель

Высокая производительность

Ручная регулировка направления и дальности выброса снега

Снегоотбрасыватель Champion ST661 - легко убирает сугробы залежавшегося снега. Характеризуется высокой производительностью. Двухступенчатой системе шнеков, дальность выброса снега достигает 11 метров. Прочный металлический сплав позволяет шнеку обрабатывать снег любой сложности. Благодаря увеличенному объему топливного бака, можно работать непрерывно длительное время. Дополнительная фиксация редуктора, обрезиненные рукоятки. Регулировка положения угла выброса снега и положения желоба производится на панели.