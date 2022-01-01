Фильтр 1

Бензоснегоуборщик - это многофункциональное оборудование, применяемое для зимней уборки. Может быть полезен в качестве силовой техники на строительных, дворовых и дачных площадках. Конструкция изделия включает в себя вариатор, бак для топлива и металлический шнек, используемый для захвата, измельчения и выброса снега.