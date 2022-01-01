Лопаты и скреперы для уборки снега – незаменимая вещь для человека, живущего в частном доме. Лопаты чаще всего изготавливаются из морозоустойчивого пластика, который имеет долгий срок службы. Такие лопаты имеют небольшой вес, что делает уборку снега комфортной и позволяет долго работать без перерыва.

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