В этой категории представлены устройства, основная задача которых - быстрое снабжение кислородом почвы и улучшение питания корневой системы газонной травы. В отличие от вертикуттеров, состоящей из корпуса и системы валиков с прямыми ножами, валы аэратора снабжены зубьями, обеспечивающими более глубокое прорезание земли.

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