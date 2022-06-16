Преимущества

Эргономичная конструкция

Ударопрочный, стойкий к коррозии пластиковый корпус

Основательное удаление мха и остатков растений с помощью разрыхлителя

Регулируемая рабочая глубина (5 ступеней)

Рекомендуется для участка площадью 1200 м²

Бензиновый аэратор Al-ko Comfort 38 P Combi Care 112799 используется для рыхления верхнего слоя земли для обеспечения оптимального обмена веществ и газообмена. В качестве рабочего элемента можно установить один из двух валиков - с ножами или зубьями. Ножи вычесывают старый мох, лишайники и пожухлую траву из газона для последующего обновления. Кроме того, ножи оставляют за собой "минибороздки", в которые можно засеять новые семена. Зубчики создают микропроколы в почве, что облегчает обмен веществ и усвоение удобрений.В комплект поставки входит травосборник, рассчитанный на 55 л отходов, куда и собирается весь мусор. Благодаря наличию травосборника исключается необходимость использовать грабли для сбора мусора после аэратора