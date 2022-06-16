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Бензиновый аэратор Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799
5.0
2
36 882 ₽
Аэраторы газонные
    Бензиновый аэратор Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799
    Арт. X19039827
    5.0
    2
    Бензиновый аэратор Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799
    Бензиновый аэратор Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799
    Бензиновый аэратор Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799
      Бензиновый аэратор Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799
      Бензиновый аэратор Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799
      Бензиновый аэратор Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799

      Бензиновый аэратор Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799

      36 882 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. X19039827
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество режимов регулировки
      		5
      Регулятор глубины обработки
      		нет
      Все характеристики
      36 882 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый аэратор Al-ko Comfort 38 P Combi Care 112799 используется для рыхления верхнего слоя земли для обеспечения оптимального обмена веществ и газообмена. В качестве рабочего элемента можно установить один из двух валиков - с ножами или зубьями. Ножи вычесывают старый мох, лишайники и пожухлую траву из газона для последующего обновления. Кроме того, ножи оставляют за собой "минибороздки", в которые можно засеять новые семена. Зубчики создают микропроколы в почве, что облегчает обмен веществ и усвоение удобрений.
        В комплект поставки входит травосборник, рассчитанный на 55 л отходов, куда и собирается весь мусор. Благодаря наличию травосборника исключается необходимость использовать грабли для сбора мусора после аэратора

        Преимущества

        • Эргономичная конструкция
        • Ударопрочный, стойкий к коррозии пластиковый корпус
        • Основательное удаление мха и остатков растений с помощью разрыхлителя
        • Регулируемая рабочая глубина (5 ступеней)
        • Рекомендуется для участка площадью 1200 м²