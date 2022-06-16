Бензиновый аэратор Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799
Арт. X19039827
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество режимов регулировки
|5
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Регулятор глубины обработки
|нет
- Бензиновый аэратор Al-ko Comfort 38 P Combi Care 112799 используется для рыхления верхнего слоя земли для обеспечения оптимального обмена веществ и газообмена. В качестве рабочего элемента можно установить один из двух валиков - с ножами или зубьями. Ножи вычесывают старый мох, лишайники и пожухлую траву из газона для последующего обновления. Кроме того, ножи оставляют за собой "минибороздки", в которые можно засеять новые семена. Зубчики создают микропроколы в почве, что облегчает обмен веществ и усвоение удобрений.
В комплект поставки входит травосборник, рассчитанный на 55 л отходов, куда и собирается весь мусор. Благодаря наличию травосборника исключается необходимость использовать грабли для сбора мусора после аэратора
Преимущества
- Эргономичная конструкция
- Ударопрочный, стойкий к коррозии пластиковый корпус
- Основательное удаление мха и остатков растений с помощью разрыхлителя
- Регулируемая рабочая глубина (5 ступеней)
- Рекомендуется для участка площадью 1200 м²