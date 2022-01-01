Бензиновые аэраторы газона
Найдено: 5 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 36 882 ₽6100 об/минТип двигателя: бензиновыйШирина захвата, мм: 380Мощность, Вт: 1300Объем травосборника, л: 55
- 39 990 ₽2800 об/минТип двигателя: бензиновыйГлубина обработки, мм: 25Ширина захвата, мм: 380Мощность, Вт: 1600
- Нет в наличии2500 об/минТип двигателя: бензиновыйГлубина обработки, мм: 22Ширина захвата, мм: 400Объем травосборника, л: 40
- Нет в наличии3400 об/минТип двигателя: бензиновыйГлубина обработки, мм: 15Ширина захвата, мм: 500Объем травосборника, л: 3
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйШирина захвата, мм: 530
Бензиновые аэраторы газона в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 до 39990 рублей. Более 5 наименований. Товар можно купить у нас on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в нашем офисе. Оформить заказ на сайте просто - нажмите кнопку "в корзину" и товар добавится в вашу корзину, далее заполните контактную информацию. После заполнения заявки менеджер компании свяжется с вами и уточнит все оставшиеся детали заказа, также есть возможность заказать доставку или оформить самовывоз из магазина.