Дождеватели
Найдено: 29 товаров
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- 3 350 ₽250 м2Тип: осциллирующийДальность полива: 18 мПлощадь полива: 250 м²
- 392 ₽450 м2Тип: импульсныйДальность полива: 12 мПлощадь полива: 450 м²Вид: пика
- 1 010 ₽Вид: пика
- 323 ₽6 м2Тип: круговойПлощадь полива: 6 м²Вид: подставка
- 340 ₽Тип: круговойВид: подставка
- 188 ₽Тип: круговойВид: пика
- 890 ₽Тип: импульсныйВид: пикаДальность полива 24 м
- 150 ₽70 м2Тип: круговойПлощадь полива: 70 м²Вид: пика
- Нет в наличии50 м2Тип: круговойДальность полива: 8 мПлощадь полива: 50 м²Вид: подставкаДальность полива 8 м
- Нет в наличии200 м2Тип: выдвижнойДальность полива: 8 мПлощадь полива: 200 м²Вид: ножкаДальность полива 8 м
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить дождеватели в городе Ярославль по цене от 58 до 6210 рублей. В наличии более 29 наименований. Дождеватели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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