Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)
Арт. О00000004481
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип дождевателя
|круговой
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Макс. дальность полива, м
|4.3
Вращающийся разбрызгиватель с 3-мя лопастями, с регулировкой PALISAD Бабочка 65401 обеспечивает равномерный круговой полив. Для удобства подключения модель оснащена стандартным коннектором. Разбрызгиватель изготовлен из ABS-пластика, что обеспечивает хорошую прочность и устойчивость к коррозии. Устойчивая подставка надежно закрепляет изделие на поверхности почвы.
Преимущества:
- Дальность полива до 4.3 метра;
- PALISAD Бабочка 65401 изготовлен из прочного ABS-пластика;
- Оснащен дополнительной регулировкой дальности полива;
- Устойчивая подставка позволяет установить разбрызгиватель даже на неровной поверхности.