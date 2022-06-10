Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)

Вращающийся разбрызгиватель с 3-мя лопастями, с регулировкой PALISAD Бабочка 65401 обеспечивает равномерный круговой полив. Для удобства подключения модель оснащена стандартным коннектором. Разбрызгиватель изготовлен из ABS-пластика, что обеспечивает хорошую прочность и устойчивость к коррозии. Устойчивая подставка надежно закрепляет изделие на поверхности почвы.

Преимущества: