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Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)
5.0
2
Найти аналог
Дождеватели
    Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)
    Арт. О00000004481
    5.0
    2
    Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)
    Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)
    Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)
    Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)
    Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)
      Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)
      Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)
      Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)
      Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)
      Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)

      Разбрызгиватель PALISAD Бабочка 65401 (3 лопасти)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000004481
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип дождевателя
      		круговой
      Макс. дальность полива, м
      		4.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Вращающийся разбрызгиватель с 3-мя лопастями, с регулировкой PALISAD Бабочка 65401 обеспечивает равномерный круговой полив. Для удобства подключения модель оснащена стандартным коннектором. Разбрызгиватель изготовлен из ABS-пластика, что обеспечивает хорошую прочность и устойчивость к коррозии. Устойчивая подставка надежно закрепляет изделие на поверхности почвы.

        Преимущества:

        • Дальность полива до 4.3 метра;
        • PALISAD Бабочка 65401 изготовлен из прочного ABS-пластика;
        • Оснащен дополнительной регулировкой дальности полива;
        • Устойчивая подставка позволяет установить разбрызгиватель даже на неровной поверхности.