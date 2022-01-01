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Системы полива

Фитинги для шлангов и систем полива

Найдено: 163 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фитинги для шлангов и систем полива в городе Ярославль по цене от 15 до 1988 рублей. В наличии более 163 наименований. Фитинги для шлангов и систем полива можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Коннектор на шланг с клапаном Belamos YM5003E, 3/4 дюйма
147 ₽
Коннектор на шланг с клапаном Belamos YM5003E, 3/4 дюйма
Штуцер для шланга с внутренней резьбой, 3/4 дюйма
34 ₽
Штуцер для шланга с внутренней резьбой, 3/4 дюйма
Тройник для системы полива, 1/2", пластик
675 ₽
Тройник для системы полива, 1/2", пластик
Штуцер для шланга Belamos YM5801, внешняя резьба, 3/4 дюйма
30 ₽
Штуцер для шланга Belamos YM5801, внешняя резьба, 3/4 дюйма
Быстросъемный коннектор для шланга GARDENA 18216-2900000, 19мм
690 ₽
Быстросъемный коннектор для шланга GARDENA 18216-2900000, 19мм
Адаптер-соединитель Brigadier 84912, 3/4 дюйма
55 ₽
Адаптер-соединитель Brigadier 84912, 3/4 дюйма
Двухканальный распределитель на кран Belamos YM5002
132 ₽
Двухканальный распределитель на кран Belamos YM5002
Садовый кран Беламос YM5001, 3/4", пластик
84 ₽
Садовый кран Беламос YM5001, 3/4", пластик
Латунный адаптер VALTEC VTr.654.N.0418, елочка
128 ₽
Латунный адаптер VALTEC VTr.654.N.0418, елочка
Быстросъемный коннектор GARDENA 18214-2900000, 3/4 дюйма
870 ₽
Быстросъемный коннектор GARDENA 18214-2900000, 3/4 дюйма
Штуцер для садового шланга Belamos YM5705, резьба 1/2 дюйма
36 ₽
Штуцер для садового шланга Belamos YM5705, резьба 1/2 дюйма
Штуцер для шланга с внешней резьбой Belamos YM5701, 1/2 дюйма
34 ₽
Штуцер для шланга с внешней резьбой Belamos YM5701, 1/2 дюйма
Удлинитель шланга Джилекс &laquo;Удав&raquo; 9114, 32х32
2 390 ₽
Удлинитель шланга Джилекс &laquo;Удав&raquo; 9114, 32х32
Удлинитель шланга Джилекс &laquo;Удав&raquo; 40х40
2 980 ₽
Удлинитель шланга Джилекс &laquo;Удав&raquo; 40х40
3-х канальный распределитель для поливочных систем AI-FA 5239
48 ₽
3-х канальный распределитель для поливочных систем AI-FA 5239
Набор соединителей GARDENA 01045-2000000, 1/2"
625 ₽
Набор соединителей GARDENA 01045-2000000, 1/2"
Универсальный соединитель GARDENA 02761-2000000, 25 мм, 3/4"
337 ₽
Универсальный соединитель GARDENA 02761-2000000, 25 мм, 3/4"
Набор соединителей AI-FA 5020 для поливочной системы
323 ₽
Набор соединителей AI-FA 5020 для поливочной системы
Набор соединителей PALISAD 66210, 1/2"
306 ₽
Набор соединителей PALISAD 66210, 1/2"
Муфта для садового шланга PALISAD 66535, 1/2", латунь
107 ₽
Муфта для садового шланга PALISAD 66535, 1/2", латунь
Штуцер для садового шланга, внутренняя резьба, 1 дюйм
349 ₽
Штуцер для садового шланга, внутренняя резьба, 1 дюйм
Набор соединителей GARDENA 18283-20.000.00, 1/2", пластик
1 285 ₽
Набор соединителей GARDENA 18283-20.000.00, 1/2", пластик