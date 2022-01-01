Фитинги для шлангов и систем полива обеспечивают надежное соединение штуцера и насосной системы. Гарантируют полную герметичность при подаче воды. Тип соединения – резьбовой. Подбираются в зависимости от нужного размера и параметров резьбы.

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