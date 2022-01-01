Коннекторы для шлангов

При уходе за растениями возле дома или дачи будут полезны коннекторы - оснастка для шлангов. Она используется для удлинения шланга, крепления к насадке или для соединения с оборудованием (например, насосом). Коннектор не изменяет давление в системе полива, характеризуется надежностью и удобством.

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