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Фитинги для шлангов и систем полива

Коннекторы для шлангов

Найдено: 24 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить коннекторы для шлангов в городе Ярославль по цене от 63 до 1425 рублей. В наличии более 24 наименований. Коннекторы для шлангов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Штуцер для шланга Belamos YM5805, 3/4", внутренняя
34 ₽
Штуцер для шланга Belamos YM5805, 3/4", внутренняя
Муфта для садового шланга Belamos YM5808E (1/2" на 1/2")
66 ₽
Муфта для садового шланга Belamos YM5808E (1/2" на 1/2")
Коннектор с аквастопом для шланга Belamos YM5820E (3/4")
100 ₽
Коннектор с аквастопом для шланга Belamos YM5820E (3/4")
Ремонтная муфта для шланга GARDENA 02932-2900000, 1/2"
203 ₽
Ремонтная муфта для шланга GARDENA 02932-2900000, 1/2"
Мини адаптер для шланга Belamos YM5801, 3/4", внешняя
30 ₽
Мини адаптер для шланга Belamos YM5801, 3/4", внешняя
Тройник-распределитель GARDENA Профи, пластмасса
392 ₽
Тройник-распределитель GARDENA Профи, пластмасса
Коннектор с аквастопом для шланга GARDENA 18213-2900000
619 ₽
Коннектор с аквастопом для шланга GARDENA 18213-2900000
Ремонтная муфта для шланга Gardena 18232-2900000, 1/2"—5/8"
419 ₽
Ремонтная муфта для шланга Gardena 18232-2900000, 1/2"—5/8"
Муфта соединитель для шлангов Belamos YM5708E, быстросъем
96 ₽
Муфта соединитель для шлангов Belamos YM5708E, быстросъем
Коннектор для шланга с автостопом Palisad 66140, 1/2"
90 ₽
Коннектор для шланга с автостопом Palisad 66140, 1/2"
Латунный штуцер VALTEC VTr.654.N.0418, резьба 1/2" х 18 мм, елочка
128 ₽
Латунный штуцер VALTEC VTr.654.N.0418, резьба 1/2" х 18 мм, елочка
Переходной адаптер для шланга YM5807, для входа 3/4" на 1"
53 ₽
Переходной адаптер для шланга YM5807, для входа 3/4" на 1"
Коннектор для шланга пластиковый 3/4" автостоп USP 77406
90 ₽
Коннектор для шланга пластиковый 3/4" автостоп USP 77406
Муфта для садового шланга Belamos YM5818E, 3/4"—3/4"
95 ₽
Муфта для садового шланга Belamos YM5818E, 3/4"—3/4"
Пластмассовый адаптер для шланга Belamos YM5701
34 ₽
Пластмассовый адаптер для шланга Belamos YM5701
Удлинитель шланга Джилекс «Удав» 9110
2 390 ₽
Удлинитель шланга Джилекс «Удав» 9110
T-образный разветвитель для шланга GARDENA 02771-2000000, диаметр 25мм
390 ₽
T-образный разветвитель для шланга GARDENA 02771-2000000, диаметр 25мм
Универсальный адаптер для шланга Gardena Профи 02801-20.000.00, 3/4"
349 ₽
Универсальный адаптер для шланга Gardena Профи 02801-20.000.00, 3/4"
Штуцер для присоединения шланга 1" GARDENA + хомут
349 ₽
Штуцер для присоединения шланга 1" GARDENA + хомут