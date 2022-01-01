Штуцеры применяются для соединения шлангов разного диаметра. Изготавливаются из пластика, латуни. Пригодны для подключения других элементов поливочных систем - труб, кранов, насадок и переходников. В «Бигам» вы можете выгодно приобрести садовые инструменты и принадлежности для загородного дома и дачи.

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