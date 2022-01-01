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Фитинги для шлангов и систем полива

Адаптеры (штуцеры) для шлангов

Найдено: 31 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить адаптеры (штуцеры) для шлангов в городе Ярославль по цене от 30 до 441 рубль. В наличии более 31 наименования. Адаптеры (штуцеры) для шлангов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Штуцер для шланга 3/4" Belamos YM5805
34 ₽
Штуцер для шланга 3/4" Belamos YM5805
Штуцер для шланга Belamos YM5801
30 ₽
Штуцер для шланга Belamos YM5801
Металлопластиковый штуцер GARDENA 18200-2900000, 21 мм, G1/2"
248 ₽
Металлопластиковый штуцер GARDENA 18200-2900000, 21 мм, G1/2"
Штуцер переходной для шланга Brigadier 84912
55 ₽
Штуцер переходной для шланга Brigadier 84912
Латунный штуцер для шланга VALTEC VTr.654.N.0418
128 ₽
Латунный штуцер для шланга VALTEC VTr.654.N.0418
Штуцер для шланга VALTEC VTr.650.N.0418, елочка, латунь
115 ₽
Штуцер для шланга VALTEC VTr.650.N.0418, елочка, латунь
Штуцер для шланга YM5807, 3/4" переходом на 1"
53 ₽
Штуцер для шланга YM5807, 3/4" переходом на 1"
Штуцер для шланга GARDENA 18202-2900000 (26,5 мм, G3/4")
340 ₽
Штуцер для шланга GARDENA 18202-2900000 (26,5 мм, G3/4")
Штуцер для шланга Belamos YM5705, внутренняя, 1/2"
36 ₽
Штуцер для шланга Belamos YM5705, внутренняя, 1/2"
Штуцер для шланга для воды Belamos YM5701
34 ₽
Штуцер для шланга для воды Belamos YM5701
Набор соединителей GARDENA 01045-2000000 (1/2")
625 ₽
Набор соединителей GARDENA 01045-2000000 (1/2")
Штуцер для шланга GARDENA 02900-2900000, 1/2"
285 ₽
Штуцер для шланга GARDENA 02900-2900000, 1/2"
Штуцер для шланга 3/4" GARDENA 02901-2900000
133 ₽
Штуцер для шланга 3/4" GARDENA 02901-2900000
Штуцер для шланга GARDENA 02902-2900000 1"
139 ₽
Штуцер для шланга GARDENA 02902-2900000 1"
Штуцер для шланга без резьбы GARDENA 02907-2000000, 3/4"
441 ₽
Штуцер для шланга без резьбы GARDENA 02907-2000000, 3/4"
Штуцер AI-FA 3162 (без резьбы, клапан 3/4"-1", шланг 1/2")
78 ₽
Штуцер AI-FA 3162 (без резьбы, клапан 3/4"-1", шланг 1/2")
Комплект штуцеров для шланга AI-FA 5020 для шлангов 1/2" и крана 3/4"-1"
323 ₽
Комплект штуцеров для шланга AI-FA 5020 для шлангов 1/2" и крана 3/4"-1"
Штуцер для шланга GARDENA 1/2"-1"
492 ₽
Штуцер для шланга GARDENA 1/2"-1"
Штуцер с резьбой 3/4" PALISAD 65750, наружная резьба
15 ₽
Штуцер с резьбой 3/4" PALISAD 65750, наружная резьба
Шарнирный штуцер для шланга GARDENA 02999-20.000.00, 3/4"—1"
418 ₽
Шарнирный штуцер для шланга GARDENA 02999-20.000.00, 3/4"—1"
Штуцер для шланга GARDENA Профи 02801-20.000.00 (3/4")
349 ₽
Штуцер для шланга GARDENA Профи 02801-20.000.00 (3/4")
Штуцер GARDENA "Профи" 1" 02802-2000000
288 ₽
Штуцер GARDENA "Профи" 1" 02802-2000000
Штуцер для шланга 1" GARDENA 01724-2000000 + хомут
349 ₽
Штуцер для шланга 1" GARDENA 01724-2000000 + хомут
Штуцер для шланга GARDENA 18202-2900000 (33,3 мм, G1")
299 ₽
Штуцер для шланга GARDENA 18202-2900000 (33,3 мм, G1")
Штуцер Brigadier универсальный (G1/2 и G3/4) 84915
56 ₽
Штуцер Brigadier универсальный (G1/2 и G3/4) 84915
Штуцер резьбовой GARDENA 01513-27.000.00
492 ₽
Штуцер резьбовой GARDENA 01513-27.000.00
Универсальный штуцер Archi 90925 (G 1/2" и G 3/4")
55 ₽
Универсальный штуцер Archi 90925 (G 1/2" и G 3/4")