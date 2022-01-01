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Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 12мм VTr.650.N.0412
97 ₽
Муфты и переходники
    Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 12мм VTr.650.N.0412
    Арт. X169138128
    Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 12мм VTr.650.N.0412

      Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 12мм VTr.650.N.0412

      97 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169138128

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		штуцер
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      97 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штуцер для шланга VALTEC НР 1/2"" х 12мм применяется для подключения шлангов к водозапорной арматуре, водопроводу, компрессорным системам. Такие шланги обычно используются для транспортировки пара, сжатого воздуха, горячей и холодной воды. Резьбовой штуцер 1/2 VALTEC изготовлен из латуни, устойчивой к высоким температурам, давлению. Имеет гальваническое покрытие никелем, благодаря чему приобретает коррозионную стойкость. Вы можете купить штуцер VALTEC НР 1/2"" х 12мм для присоединения шланга и другие комплектующие для водоснабжения, сантехники и отопления в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества штуцера VALTEC НР 1/2"" х 12мм

        • Прочный
        • Надежный
        • Не ржавеет
        • Устойчив к высокой температуре