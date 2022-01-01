Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 12мм VTr.650.N.0412

Штуцер для шланга VALTEC НР 1/2"" х 12мм применяется для подключения шлангов к водозапорной арматуре, водопроводу, компрессорным системам. Такие шланги обычно используются для транспортировки пара, сжатого воздуха, горячей и холодной воды. Резьбовой штуцер 1/2 VALTEC изготовлен из латуни, устойчивой к высоким температурам, давлению. Имеет гальваническое покрытие никелем, благодаря чему приобретает коррозионную стойкость. Вы можете купить штуцер VALTEC НР 1/2"" х 12мм для присоединения шланга и другие комплектующие для водоснабжения, сантехники и отопления в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества штуцера VALTEC НР 1/2"" х 12мм