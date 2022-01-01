Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М
2 390 ₽
Неармированные шланги
    Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М
    Арт. О00000018459
    Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М
    Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М
    Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М
    Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М
    Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М
    Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М
    Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М
    Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М
    Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М
    Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М

    Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М

    2 390 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000018459

    Характеристики

    Производитель
    		Джилекс
    Тип шланга
    		неармированный
    Диаметр, дюйм
    		1 1/2
    Длина, м
    		20
    Материал
    		ПВХ, полиэстер
    Все характеристики
    2 390 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2  М - предназначен для откачки дренажных и фекальных вод, орошения сельскохозяйственных угодий, участков. Используется в виде временной гибкой магистрали для подачи (отвода) воды к месту потребления (выброса).

      Преимущества

      • Внешний рукав - вязаный полиэстер; внутренний рукав - экструдированный ПВХ
      • Фитинг герметично соединяет шланги между собой и c другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.)
      • Катушка обеспечивает удобное хранение шлангов
      • В корпусе имеется место под хранение соответствующего фитинга. Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия, избегая изломов и слипания стенок шланга, а благодаря "желобу", обеспечивается необходимый радиус перекидывания