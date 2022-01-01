Преимущества

Внешний рукав - вязаный полиэстер; внутренний рукав - экструдированный ПВХ

Фитинг герметично соединяет шланги между собой и c другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.)

Катушка обеспечивает удобное хранение шлангов

В корпусе имеется место под хранение соответствующего фитинга. Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия, избегая изломов и слипания стенок шланга, а благодаря "желобу", обеспечивается необходимый радиус перекидывания

Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М - предназначен для откачки дренажных и фекальных вод, орошения сельскохозяйственных угодий, участков. Используется в виде временной гибкой магистрали для подачи (отвода) воды к месту потребления (выброса).