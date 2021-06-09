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Опрыскиватель Finland 1604, 5 л
4.0
2
1 236 ₽
1 630 ₽
Опрыскиватели и пульверизаторы садовые ручные
    Опрыскиватель Finland 1604, 5 л
    Арт. X1903182961
    4.0
    2
    Опрыскиватель Finland 1604, 5 л

      Опрыскиватель Finland 1604, 5 л

      • -394 ₽
      1 236 ₽
      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1903182961
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      • -394 ₽
      1 236 ₽
      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Опрыскиватель садовый Finland 1604 будет хорошим помощником на большой садовой, дачной или парковой территории, где растения требуют постоянного внимания и частого полива. Finland 1604 опрыскиватель 5 литров обладает функцией фиксации нажимного курка, что позволяет производить полив множества растений до самого истечения жидкости без перерыва. Объемный баллон опрыскивателя с широкой горловиной удобно наполнять водой. Также он не боится химических смесей, поэтому подойдет и для обработки растений удобрениями или средствами против вредителей. Наконечник штанги имеет удобный изгиб, что поможет при опрыскивании деревьев или труднодоступных мест у цветов и кустарников, а ребристое покрытие ручки не дает скользить рукам даже без перчаток. Баллон находится под давлением, но является полностью безопасным: у него имеется предохранительный клапан, автоматически сбрасывающий напор при его резком изменении, так что опрыскиватель не испортится, даже находясь целый день под прямыми солнечными лучами. Finland 1604 купить можно за его надежность, устойчивость и выносливость.

        Преимущества:

        • Вместительность;
        • Устойчивость к химически агрессивным средам;
        • Наличие клапана сброса давления;
        • Удобная ручка и изогнутый распылитель;
        • Устойчивое широкое основание;
        • Портативность.

        Комплектация:

        • Баллон;
        • Шланг;
        • Ремень для ношения;
        • Инструкция;
        • Упаковка.