Распылитель Stihl SG 11 Plus 1,5л 42550194912 ручной
Арт. X1903182956
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
- Ручной распылитель Stihl SG 11 PLUS 1.5 л 42550194912 применяется в садоводстве, земледелии, лесном хозяйстве.
Преимущества
- Корпус устойчив к химическим и моющим средствам
- Изделие имеет уплотнения EPDM, поэтому подходит для распыления растворителей и очистителей с уровнем pH 7–14
- Распылитель оснащен специальным защитным колпачком для долгого срока службы
- В емкости объемом 1.5 л с помощью помпы создается давление до 3 бар, что обеспечивает длительное распыление с равномерной формой струи