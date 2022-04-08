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Распылитель Stihl SG 11 Plus 1,5л 42550194912 ручной
5.0
2
2 490 ₽
Опрыскиватели и пульверизаторы садовые ручные
    Распылитель Stihl SG 11 Plus 1,5л 42550194912 ручной
    Арт. X1903182956
    5.0
    2
    Распылитель Stihl SG 11 Plus 1,5л 42550194912 ручной

      Распылитель Stihl SG 11 Plus 1,5л 42550194912 ручной

      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1903182956
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной распылитель Stihl SG 11 PLUS 1.5 л 42550194912 применяется в садоводстве, земледелии, лесном хозяйстве.

        Преимущества

        • Корпус устойчив к химическим и моющим средствам
        • Изделие имеет уплотнения EPDM, поэтому подходит для распыления растворителей и очистителей с уровнем pH 7–14
        • Распылитель оснащен специальным защитным колпачком для долгого срока службы
        • В емкости объемом 1.5 л с помощью помпы создается давление до 3 бар, что обеспечивает длительное распыление с равномерной формой струи