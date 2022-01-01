Аккумуляторный опрыскиватель - прекрасный автоматический прибор, который создает непрерывный поток жидкости. За счет своей производительности, он пригодится для садового, дачного пользования. Применяется для обработки, полива, дезинфекции, питания растений. Продается в комплекте с наплечным ремнем.

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