Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 16/12ВР

Преимущества

Используется в садоводстве для равномерного орошения растений с применением удобрений и химикатов, а также в быту для дезинфекции

Мощный насос и регулятор скорости подачи жидкости расширяют применяемость опрыскивателя, а вместительный бак позволяет распылять значительный объем жидкости

Имеет специальный герметичный отсек, который позволяет всегда хранить аксессуары под рукой



Оснащен распылительной штангой с регулировкой длины для комфортного использования на высоте и в труднодоступных местах



Опрыскиватель растений Kolner KCSG 16/12ВР используется для распыления удобрений и жидких средств, для борьбы с вредителями и защиты растений.