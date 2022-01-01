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Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 16/12ВР
4 086 ₽
4 540 ₽
Аккумуляторные опрыскиватели
  • Новинка
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 16/12ВР
Арт. О00000040101
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 16/12ВР
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 16/12ВР
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 16/12ВР
  • Новинка
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 16/12ВР
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 16/12ВР
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 16/12ВР

Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 16/12ВР

  • -454 ₽
4 086 ₽
4 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000040101

Характеристики

Производитель
Kolner
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Емкость аккумулятора, Ач
8
Напряжение аккумулятора, В
12 В
Все характеристики
  • -454 ₽
4 086 ₽
4 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Опрыскиватель растений Kolner KCSG 16/12ВР используется для распыления удобрений и жидких средств, для борьбы с вредителями и защиты растений.

    Преимущества

    • Используется в садоводстве для равномерного орошения растений с применением удобрений и химикатов, а также в быту для дезинфекции
    • Мощный насос и регулятор скорости подачи жидкости расширяют применяемость опрыскивателя, а вместительный бак позволяет распылять значительный объем жидкости
    • Имеет специальный герметичный отсек, который позволяет всегда хранить аксессуары под рукой
    • Оснащен распылительной штангой с регулировкой длины для комфортного использования на высоте и в труднодоступных местах