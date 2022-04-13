Утепленные перчатки из желтого спилка (пара)
Арт. Х15599
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для монтажных работ, строительные, для сварки
- Перчатки из спилка желтого (золотого) цвета с утеплителем из искуственного меха.
Преимущества
- Спилок шлифованный, мягкий, толщиной 1,5 мм (+/– 0,2), сорт АВ
- На запястье резинка
- Перчатки предназначены для защиты рук при проведении сварочных, погрузочно-разгрузочных, общепроизводственных работ, в том числе и при низких температурах
- Обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, для водителей