Утепленные перчатки из желтого спилка (пара)

Преимущества

Спилок шлифованный, мягкий, толщиной 1,5 мм (+/– 0,2), сорт АВ

На запястье резинка

Перчатки предназначены для защиты рук при проведении сварочных, погрузочно-разгрузочных, общепроизводственных работ, в том числе и при низких температурах

Обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, для водителей

Перчатки из спилка желтого (золотого) цвета с утеплителем из искуственного меха.