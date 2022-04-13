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Утепленные перчатки из желтого спилка (пара)
5.0
2
410 ₽
Спилковые перчатки
    Утепленные перчатки из желтого спилка (пара)
    Арт. Х15599
    5.0
    2
    Утепленные перчатки из желтого спилка (пара)

      Утепленные перчатки из желтого спилка (пара)

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х15599
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Опторика
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для монтажных работ, строительные, для сварки
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки из спилка желтого (золотого) цвета с утеплителем из искуственного меха.

        Преимущества

        • Спилок шлифованный, мягкий, толщиной 1,5 мм (+/– 0,2), сорт АВ
        • На запястье резинка
        • Перчатки предназначены для защиты рук при проведении сварочных, погрузочно-разгрузочных, общепроизводственных работ, в том числе и при низких температурах
        • Обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, для водителей