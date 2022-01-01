В этой категории продемонстрирован ассортимент защитных перчаток для работы с камнем. По сравнению с обычными средствами защиты, товары из списка - двупалые. Рукавицы из утепленного материала обладают универсальным размером, подходящим любому мастеру. При покупке нескольких пар доставка производится одной упаковкой.

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