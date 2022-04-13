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Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (пара)
5.0
2
40 ₽
Рукавицы рабочие
    Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (пара)
    Арт. Х15310
    5.0
    2
    Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (пара)

      Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (пара)

      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15310
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ТексТрейд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие рукавицы
      Назначение
      		от порезов и проколов, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукавицы хб с брезентовым наладонником специальные изделия, которые относятся к средствам индивидуальной защите, необходимых для предохранения рук от термических и механических повреждений при выполнении различных работ: перемещении грузов, контакте с колюще-режущими предметами, при сварке и т.д.

        Преимущества

        • Данный элемент экипировки изготавливается из особопрочных нитей, характеризующийся отличными гигиеническими и терморегулирующими свойствами при длительном ношении
        • Рукавицы хб с брезентовым наладонником обеспечивают поступление воздуха к коже, поэтому, надолго сохраняют комфортные ощущения 