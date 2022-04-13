Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (пара)
Арт. Х15310
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие рукавицы
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Назначение
|от порезов и проколов, строительные, хозяйственные
- Рукавицы хб с брезентовым наладонником специальные изделия, которые относятся к средствам индивидуальной защите, необходимых для предохранения рук от термических и механических повреждений при выполнении различных работ: перемещении грузов, контакте с колюще-режущими предметами, при сварке и т.д.
Преимущества
- Данный элемент экипировки изготавливается из особопрочных нитей, характеризующийся отличными гигиеническими и терморегулирующими свойствами при длительном ношении
- Рукавицы хб с брезентовым наладонником обеспечивают поступление воздуха к коже, поэтому, надолго сохраняют комфортные ощущения