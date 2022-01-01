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Перчатки

Нарукавники для сварщика

Найдено: 1 товар
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  • Сварочные нарукавники Esab 0000595039 (пара)
    2 730 ₽
    Сварочные нарукавники Esab 0000595039 (пара)
    спилок
    Тип: сварочные нарукавники
    Назначение: для сварки
    Материал: спилок
    Количество пар в упаковке, шт: 1
    Длина, мм: 470
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить нарукавники для сварщика в городе Ярославль по цене от 2730 до 2730 рублей. В наличии более 1 наименования. Нарукавники для сварщика можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.