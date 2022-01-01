Монтажные пояса
9 товаров
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- 2 240 ₽2 кгВид: страховочная привязь
- 1 280 ₽Вид: страховочное устройствоМакс. обхват пояса, мм: 1400Длина кушака, мм: 800
- 1 390 ₽Вид: страховочное устройствоМакс. обхват пояса, мм: 1400Длина кушака, мм: 800
- 966 ₽Строп Прогресс Сефети аБд+Кс (исп.3), двойной строп из мет.троса, в ПВХ оболочке, с амортизатором, двумя большими монтажными и соединительным карабиномПВХ, металл, 1.7 кгВид: страховочное устройствоМаксимальная нагрузка, кг: 1500Материал: ПВХ, металл
- 1 580 ₽полиэстер, 1.3 кгВид: страховочная привязьМаксимальная нагрузка, кг: 1500Макс. обхват пояса, мм: 1440Материал: полиэстер
- Нет в наличии0.7 кг
- Нет в наличии1.5 кгМакс. обхват пояса, мм: 1500
- Нет в наличии1.2 кгМакс. обхват пояса, мм: 1500
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить монтажные пояса в городе Ярославль по цене от 635 до 2240 рублей. В наличии более 9 наименований. Монтажные пояса можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.