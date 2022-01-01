Комплектующие для средств защиты
74 товара
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- 91 ₽поликарбонатТип: внешнее защитное стеклоДлина, мм: 124.7Ширина, мм: 106.5Материал: поликарбонатЦвет: прозрачный
- 65 ₽поликарбонатМатериал: поликарбонат
- 330 ₽поликарбонатТип: внешнее защитное стеклоДлина, мм: 110Ширина, мм: 90Материал: поликарбонатЦвет: прозрачный
- 20 ₽стеклоМатериал: стекло
- 91 ₽Тип: внешнее защитное стекло
- 91 ₽стеклоТип: внешнее защитное стеклоМатериал: стеклоЦвет: прозрачный
- 260 ₽металл, 2 кгТип: подставкаМатериал: металлГабариты, мм: 200x200x400Вес, кг: 2
- 55 ₽поликарбонатМатериал: поликарбонат
- 40 ₽пластик, 0.1 кгТип: наголовникМатериал: пластикГабариты, мм: 210х110х200Вес, кг: 0.1
- 380 ₽поликарбонатМатериал: поликарбонат
- 110 ₽поликарбонатТип: внешнее защитное стеклоДлина, мм: 133Ширина, мм: 114Материал: поликарбонатЦвет: прозрачный
- 60 ₽поликарбонатТип: внешнее защитное стеклоДлина, мм: 120Ширина, мм: 100Материал: поликарбонат
- 170 ₽Тип: шлангГабариты, мм: 400x18
- 91 ₽стеклоТип: внутреннее защитное стеклоДлина, мм: 107Ширина, мм: 40Материал: стеклоЦвет: прозрачный
- 50 ₽поликарбонатТип: внешнее защитное стеклоМатериал: поликарбонат
- 10 ₽стеклоМатериал: стекло
- 65 ₽стеклоТип: внешнее защитное стеклоДлина, мм: 115Ширина, мм: 106Материал: стеклоЦвет: прозрачный
- 240 ₽металл, 0.7 кгТип: кронштейнМатериал: металлГабариты, мм: 370х160х160Вес, кг: 0.7
- 50 ₽стеклоМатериал: стеклоЦвет: черный
- 65 ₽стеклоМатериал: стеклоЦвет: черный
- 23 ₽10 DIN, стеклоТип: светофильтрДлина, мм: 110Ширина, мм: 90Степень затемнения, DIN: 10Материал: стекло
- 50 ₽стеклоТип: светофильтрМатериал: стеклоЦвет: черный
- 25 ₽стеклоТип: светофильтрМатериал: стеклоЦвет: черный
Комплектующие для средств защиты используются в качестве дополнения или для замены пришедших в негодность элементов спецодежды и защитных масок. Стекла для маски сварщика выполняются из устойчивого к высоким температурам поликарбоната, являются обязательными при работе. Размер стекла подбирается под модель маски.
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