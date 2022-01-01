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Комплектующие для средств защиты используются в качестве дополнения или для замены пришедших в негодность элементов спецодежды и защитных масок. Стекла для маски сварщика выполняются из устойчивого к высоким температурам поликарбоната, являются обязательными при работе. Размер стекла подбирается под модель маски.

Комплектующие для средств защиты используются в качестве дополнения или для замены пришедших в негодность элементов спецодежды и защитных масок. Стекла для маски сварщика выполняются из устойчивого к высоким температурам поликарбоната, являются обязательными при работе. Размер стекла подбирается под модель маски.