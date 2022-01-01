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Средства индивидуальной защиты

Комплектующие для средств защиты

74 товара
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Комплектующие для средств защиты используются в качестве дополнения или для замены пришедших в негодность элементов спецодежды и защитных масок. Стекла для маски сварщика выполняются из устойчивого к высоким температурам поликарбоната, являются обязательными при работе. Размер стекла подбирается под модель маски.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить комплектующие для средств защиты в городе Ярославль по цене от 10 до 25760 рублей. В наличии более 74 наименований. Комплектующие для средств защиты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.