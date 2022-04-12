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Светофильтр, С5, 102x52 мм
5.0
2
18 ₽
Защитные стекла
    Светофильтр, С5, 102x52 мм
    Арт. Х15222
    5.0
    2
    Светофильтр, С5, 102x52 мм

      Светофильтр, С5, 102x52 мм

      18 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15222
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мидасот
      Тип
      		светофильтр
      Материал
      		стекло
      Цвет
      		черный
      Габариты, мм
      		102x52
      Все характеристики
      18 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Светофильтр – это оптическое устройство, предназначенное для защиты глаз потребителя, способное отфильтровать отдельные интервалы видимого и невидимого спектра излучения. Широкое распространение в строительной сфере светофильтры получили в сварочных работах. Причиной различных заболеваний глаз при длительном воздействии сварки может служить горящая сварочная дуга, имеющая высокий световой поток. Помимо защиты глаз от инфракрасного излучения светофильтры обеспечивают защиту от искр и брызг расплавленного металла, окалины, механических повреждений.