Светофильтры, С3, 110x90 мм
Арт. Х15334
Характеристики
|
Производитель
|
Материал
|стекло
|
Цвет
|черный
|
Габариты, мм
|110x90
- Светофильтр – это оптическое устройство, предназначенное для защиты глаз потребителя, способное отфильтровать отдельные интервалы видимого и невидимого спектра излучения. Широкое распространение в строительной сфере светофильтры получили в сварочных работах. Причиной различных заболеваний глаз при длительном воздействии сварки может служить горящая сварочная дуга, имеющая высокий световой поток. Помимо защиты глаз от инфракрасного излучения светофильтры обеспечивают защиту от искр и брызг расплавленного металла, окалины, механических повреждений.