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Светофильтры, С3, 110x90 мм
4.5
2
65 ₽
Защитные стекла
    Светофильтры, С3, 110x90 мм
    Арт. Х15334
    4.5
    2
    Светофильтры, С3, 110x90 мм

      Светофильтры, С3, 110x90 мм

      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15334
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мидасот
      Материал
      		стекло
      Цвет
      		черный
      Габариты, мм
      		110x90
      Все характеристики
      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светофильтр – это оптическое устройство, предназначенное для защиты глаз потребителя, способное отфильтровать отдельные интервалы видимого и невидимого спектра излучения. Широкое распространение в строительной сфере светофильтры получили в сварочных работах. Причиной различных заболеваний глаз при длительном воздействии сварки может служить горящая сварочная дуга, имеющая высокий световой поток. Помимо защиты глаз от инфракрасного излучения светофильтры обеспечивают защиту от искр и брызг расплавленного металла, окалины, механических повреждений.