Светофильтр, С6, 110x90 мм

Светофильтр – это оптическое устройство, предназначенное для защиты глаз потребителя, способное отфильтровать отдельные интервалы видимого и невидимого спектра излучения. Широкое распространение в строительной сфере светофильтры получили в сварочных работах. Причиной различных заболеваний глаз при длительном воздействии сварки может служить горящая сварочная дуга, имеющая высокий световой поток. Помимо защиты глаз от инфракрасного излучения светофильтры обеспечивают защиту от искр и брызг расплавленного металла, окалины, механических повреждений.