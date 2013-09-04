В “Бигам” представлен большой ассортимент материалов для сварочных работ. Данные модели горелок предназначены для аргонодуговой сварки неплавящимися электродами. Используются совместно с инверторами TIG. Пригодятся для сваривания заготовок из алюминиевых, магниевых и медных сплавов, а также листов из сталей.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить горелки для аргонно-дуговой сварки в городе Ярославль по цене от 2310 до 19100 рублей. В наличии более 74 наименований. Горелки для аргонно-дуговой сварки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.