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Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
2 903 ₽
2 910 ₽
Печи для сушки электродов
    Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
    Арт. О00000026163
    Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
    Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
    Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
    Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
    Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
    Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
    Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
      Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
      Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
      Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
      Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
      Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
      Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
      Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В

      Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В

      • -7 ₽
      2 903 ₽
      2 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026163

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, Вт
      		300
      Макс. температура, °С
      		150
      Все характеристики
      • -7 ₽
      2 903 ₽
      2 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Термопенал Кедр П- 5 8007886 - предназначен для хранения и подогрева (с автоматическим поддержанием температуры) прокаленных сварочных электродов, применяемых для ручной дуговой сварки на рабочем месте сварщика.

        Преимущества

        • Термопенал Кедр П- 5 состоит из корпуса, внутри которого установлена рабочая камера с нагревательным элементом и термоограничителем
        • Камера отделена от корпуса слоем теплоизолирующего материала
        • Корпус пенала закрыт с одной стороны жестко закрепленной крышкой, а с другой – откидной крышкой
        • Термопенал с вышедшим из строя нагревательным элементом может служить как пеналтермос