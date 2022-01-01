Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В
Арт. О00000026163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, Вт
|300
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Макс. температура, °С
|150
- Термопенал Кедр П- 5 8007886 - предназначен для хранения и подогрева (с автоматическим поддержанием температуры) прокаленных сварочных электродов, применяемых для ручной дуговой сварки на рабочем месте сварщика.
Преимущества
- Термопенал Кедр П- 5 состоит из корпуса, внутри которого установлена рабочая камера с нагревательным элементом и термоограничителем
- Камера отделена от корпуса слоем теплоизолирующего материала
- Корпус пенала закрыт с одной стороны жестко закрепленной крышкой, а с другой – откидной крышкой
- Термопенал с вышедшим из строя нагревательным элементом может служить как пеналтермос