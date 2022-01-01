Термопенал Кедр П- 5 8007886, 220В

Преимущества

Термопенал Кедр П- 5 состоит из корпуса, внутри которого установлена рабочая камера с нагревательным элементом и термоограничителем

Камера отделена от корпуса слоем теплоизолирующего материала

Корпус пенала закрыт с одной стороны жестко закрепленной крышкой, а с другой – откидной крышкой

Термопенал с вышедшим из строя нагревательным элементом может служить как пеналтермос

Термопенал Кедр П- 5 8007886 - предназначен для хранения и подогрева (с автоматическим поддержанием температуры) прокаленных сварочных электродов, применяемых для ручной дуговой сварки на рабочем месте сварщика.