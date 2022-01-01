Печь для сушки электродов — удобный прибор, который позволит сохранить материалы для сварки в рабочем состоянии. Среди представленных моделей можно выбрать печь, оснащенную ручным или электронным управлением. В ассортименте “Бигам” имеются нагреватели с максимальной нагрузкой от 5 до 10 килограмм.

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