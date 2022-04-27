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Электроды СЗСМ ЦЧ-4 4мм
5.0
2
1 440 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ ЦЧ-4 4мм
    Арт. 7218
    5.0
    2
    Электроды СЗСМ ЦЧ-4 4мм

      Электроды СЗСМ ЦЧ-4 4мм

      1 440 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 7218
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Марка электрода
      		ЦЧ-4
      Свариваемый материал
      		чугун, сталь
      Все характеристики
      1 440 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды СЗСМ ЦЧ-4 4мм  предназначены для холодной сварки, ремонтной наплавки и заварки дефектов литья в деталях из серого, высокопрочного и ковкого чугунов, а также сварка таких чугунов со сталью. Наплавка первых одного-двух слоев на изношенные чугунные детали под последующую наплавку специальными электродами. Сварка производится во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.8 кг
        • Твердость наплавленного металла 220 НB
        • Коэффициент наплавки 10.8 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.25%
        • Mn: <2.5%
        • Si: <0.8%
        • V: 8 -10%
        • S: <0.04%
        • P: <0.07%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 130-170 А