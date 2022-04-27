Электроды СЗСМ ЦЧ-4 4мм
Арт. 7218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Марка электрода
|ЦЧ-4
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Свариваемый материал
|чугун, сталь
- Электроды СЗСМ ЦЧ-4 4мм предназначены для холодной сварки, ремонтной наплавки и заварки дефектов литья в деталях из серого, высокопрочного и ковкого чугунов, а также сварка таких чугунов со сталью. Наплавка первых одного-двух слоев на изношенные чугунные детали под последующую наплавку специальными электродами. Сварка производится во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.8 кг
- Твердость наплавленного металла 220 НB
- Коэффициент наплавки 10.8 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.25%
- Mn: <2.5%
- Si: <0.8%
- V: 8 -10%
- S: <0.04%
- P: <0.07%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 130-170 А