Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.8 кг

Твердость наплавленного металла 220 НB

Коэффициент наплавки 10.8 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: <0.25%

Mn: <2.5%

Si: <0.8%

V: 8 -10%

S: <0.04%

P: <0.07%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 130-170 А

Электроды СЗСМ ЦЧ-4 4мм предназначены для холодной сварки, ремонтной наплавки и заварки дефектов литья в деталях из серого, высокопрочного и ковкого чугунов, а также сварка таких чугунов со сталью. Наплавка первых одного-двух слоев на изношенные чугунные детали под последующую наплавку специальными электродами. Сварка производится во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.