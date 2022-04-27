Электроды СЗСМ ОЗЛ-6 4мм (пачка 3кг)
Арт. 72064
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э-10Х25Н13Г2
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Марка электрода
|ОЗЛ-6
Параметры
- Временное сопротивление разрыву - 540 Мпа
- Относительное удлинение - 25%
- Ударная вязкость - 90 Дж/см2
- Коэффициент наплавки - 11.5 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
Mn: 1-2.5%
- C: <0.12%;
- Si: <1%
- S: <0.02%
- Ni: 11.5-14%
- Cr: 22.5-27%
- P: <0.03%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 90-140 А
- Вертикальное: 90-110 А
- Потолочное: 90-110 А