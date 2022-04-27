Электроды СЗСМ ОЗЛ-6 4мм (пачка 3кг)

Параметры

Временное сопротивление разрыву - 540 Мпа

Относительное удлинение - 25%

Ударная вязкость - 90 Дж/см 2

Коэффициент наплавки - 11.5 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: <0.12%;

Mn: 1-2.5% Si: <1%

S: <0.02%

Ni: 11.5-14%

Cr: 22.5-27%

P: <0.03%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 90-140 А

Вертикальное: 90-110 А

Потолочное: 90-110 А

Электроды СЗСМ ОЗЛ-6 предназначены для сварки методом MMA ответственных изделий из литья и проката жаростойких сталей марок 20Х23Н13,20Х23Н18 и им подобных. Возможна сварка хромистой стали марки 15Х25Т и ей подобных, стали марки 25Х25Н20С2, а также сварка углеродистых и низколегированных сталей с высоколегированными сталями аустенитного класса. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.