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Электроды СЗСМ ОЗЛ-6 4мм (пачка 3кг)
5.0
2
1 910 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ ОЗЛ-6 4мм (пачка 3кг)
    Арт. 72064
    5.0
    2
    Электроды СЗСМ ОЗЛ-6 4мм (пачка 3кг)

      Электроды СЗСМ ОЗЛ-6 4мм (пачка 3кг)

      1 910 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 72064
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э-10Х25Н13Г2
      Марка электрода
      		ОЗЛ-6
      Все характеристики
      1 910 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электроды СЗСМ ОЗЛ-6 предназначены для сварки методом MMA ответственных изделий из литья и проката жаростойких сталей марок 20Х23Н13,20Х23Н18 и им подобных. Возможна сварка хромистой стали марки 15Х25Т и ей подобных, стали марки 25Х25Н20С2, а также сварка углеродистых и низколегированных сталей с высоколегированными сталями аустенитного класса. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

        Параметры

        • Временное сопротивление разрыву - 540 Мпа
        • Относительное удлинение - 25%
        • Ударная вязкость - 90 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки - 11.5 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.12%;
          • Mn: 1-2.5%
        • Si: <1%
        • S: <0.02%
        • Ni: 11.5-14%
        • Cr: 22.5-27%
        • P: <0.03%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 90-140 А
        • Вертикальное: 90-110 А
        • Потолочное: 90-110 А