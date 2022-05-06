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Электроды СЗСМ ОЗС-12 2.5мм (пачка 3кг)
5.0
2
1 110 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ ОЗС-12 2.5мм (пачка 3кг)
    Арт. 720155
    5.0
    2
    Электроды СЗСМ ОЗС-12 2.5мм (пачка 3кг)

      Электроды СЗСМ ОЗС-12 2.5мм (пачка 3кг)

      1 110 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		ОЗС-12
      Все характеристики
      1 110 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды СЗСМ ОЗС-12 предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 МПа. Напряжение холостого хода источника тока 50±5В.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг
        • Временное сопротивление разрыву - 480 Мпа
        • Относительное удлинение - 22%
        • Ударная вязкость - 100 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки - 9.0 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.10%;
        • Mn: 0.5-0.7%;
        • Si: 0.1-0.2%;
        • S: <0.03%;
        • P: <0.03%.

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 70-110 А
        • Вертикальное: 60-90 А
        • Потолочное: 60-90 А