Электроды СЗСМ ОЗС-12 2.5мм (пачка 3кг)

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг

Временное сопротивление разрыву - 480 Мпа

Относительное удлинение - 22%

Ударная вязкость - 100 Дж/см 2

Коэффициент наплавки - 9.0 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: <0.10%;

Mn: 0.5-0.7%;

Si: 0.1-0.2%;

S: <0.03%;

P: <0.03%.

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 70-110 А

Вертикальное: 60-90 А

Потолочное: 60-90 А

Электроды СЗСМ ОЗС-12 предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 МПа. Напряжение холостого хода источника тока 50±5В.