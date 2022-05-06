Электроды СЗСМ ОЗС-12 2.5мм (пачка 3кг)
Арт. 720155
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|Э46
|
Марка электрода
|ОЗС-12
- Электроды СЗСМ ОЗС-12 предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 МПа. Напряжение холостого хода источника тока 50±5В.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг
- Временное сопротивление разрыву - 480 Мпа
- Относительное удлинение - 22%
- Ударная вязкость - 100 Дж/см2
- Коэффициент наплавки - 9.0 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.10%;
- Mn: 0.5-0.7%;
- Si: 0.1-0.2%;
- S: <0.03%;
- P: <0.03%.
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 70-110 А
- Вертикальное: 60-90 А
- Потолочное: 60-90 А