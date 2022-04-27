Электроды СЗСМ ЦЛ-11 4мм (пачка 3кг)

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.7 кг

Временное сопротивление разрыву 540 Мпа

Относительное удлинение 22%

Ударная вязкость 80 Дж/см 2

Коэффициент наплавки 11 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: 0.05-0.12%

Mn: 1-2.5%

Si: <1.3%

Ni: 8-10.5%

Cr: 18-22%

Nb: 0.7-1.3%

S: <0.02%

P: <0.03%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 120-150 А

Вертикальное: 100-125 А

Потолочное 100-125 А





Электроды СЗСМ ЦЛ-11 4мм предназначены для сварки методом MMA ответственных изделий из сталей марок: 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Б, 08Х18Н12Т и им подобных, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.