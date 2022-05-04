Электроды СЗСМ ОЗЛ-8 4мм (пачка 3кг)
Арт. 72039
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э-07Х20Н9
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Марка электрода
|ОЗЛ-8
- Электроды СЗСМ ОЗЛ-8 4мм предназначены для сварки методом MMA узлов конструкций из сталей марок 08Х18Н12Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9 и им подобных. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг
- Временное сопротивление разрыву - 540 Мпа
- Относительное удлинение - 30%
- Ударная вязкость - 100 Дж/см2
- Коэффициент наплавки - 13 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.09%
- Mn: 1-2%
- Si: 0.3-1.2%
- S: <0.02%
- Ni: 7.5-10%
- Cr: 18-21.5%
- P: <0.03%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 120-150 А
- Вертикальное: 100-125 А
- Потолочное: 100-125 А