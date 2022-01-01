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Для сварки (аргоновой и дуговой) различных материалов необходимо подбирать электроды, проволоку или другие материалы. Для упрощения работы оператора со сварочной техникой используют металлические уголки, катоды, сопла, держатели. Детали изготавливают из стали, меди, дюрали, бронзы и других металлов.
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