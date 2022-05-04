Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм (пачка 4.5кг)
Арт. 720330225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|ОК 53.70
Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм - предназначен для односторонней сварки труб и конструкций общего назначения. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном и переменном токе. Электрод обеспечивает высокое качество сварки корневого прохода с формированием обратного валика. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.
Параметры
- Предел текучести — 440 МПа
- Предел прочности — 530 МПа
- Относительное удлинение — 30%
- Ударная вязкость при -20°C — 150 Дж/см2
- Ударная вязкость при -40°C — 120 Дж/см2
- Ударная вязкость при -50°C — 100 Дж/см2
Химический состав наплавленного металла
- C: 0.06%
- Mn: 1.2%
- Si: 0.5%