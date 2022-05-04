Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм (пачка 4.5кг)
5.0
1
2 385 ₽
2 835 ₽
Электроды
    Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм (пачка 4.5кг)
    Арт. 720330225
    5.0
    1
    Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм (пачка 4.5кг)
    Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм (пачка 4.5кг)
    Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм (пачка 4.5кг)
      Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм (пачка 4.5кг)
      Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм (пачка 4.5кг)
      Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм (пачка 4.5кг)

      Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм (пачка 4.5кг)

      • -450 ₽
      2 385 ₽
      2 835 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720330225
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		ОК 53.70
      Все характеристики
      • -450 ₽
      2 385 ₽
      2 835 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм - предназначен для односторонней сварки труб и конструкций общего назначения. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном и переменном токе. Электрод обеспечивает высокое качество сварки корневого прохода с формированием обратного валика. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

        Параметры

        • Предел текучести — 440 МПа
        • Предел прочности — 530 МПа
        • Относительное удлинение — 30%
        • Ударная вязкость при -20°C — 150 Дж/см2
        • Ударная вязкость при -40°C — 120 Дж/см2
        • Ударная вязкость при -50°C — 100 Дж/см2

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.06%
        • Mn: 1.2%
        • Si: 0.5%