Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм (пачка 4.5кг)

Электроды Esab ОК 53.70 3.2мм - предназначен для односторонней сварки труб и конструкций общего назначения. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном и переменном токе. Электрод обеспечивает высокое качество сварки корневого прохода с формированием обратного валика. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

Параметры

Предел текучести — 440 МПа

Предел прочности — 530 МПа

Относительное удлинение — 30%

Ударная вязкость при -20°C — 150 Дж/см 2

Ударная вязкость при -40°C — 120 Дж/см 2

Ударная вязкость при -50°C — 100 Дж/см2

Химический состав наплавленного металла