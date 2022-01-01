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В этом разделе вы можете найти электросварочное оборудование для любого типа сварки: ручной ММА, полуавтоматической (MIG-MAG), аргонодуговой (TIG) и газовой. На выбор предлагаются сварочные автоматы, горелки, резаки для бытовых, профессиональных и промышленных работ. В наличии также наконечники, проволоки, маски сварщика.

В этом разделе вы можете найти электросварочное оборудование для любого типа сварки: ручной ММА, полуавтоматической (MIG-MAG), аргонодуговой (TIG) и газовой. На выбор предлагаются сварочные автоматы, горелки, резаки для бытовых, профессиональных и промышленных работ. В наличии также наконечники, проволоки, маски сварщика.