Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1
142 650 ₽
142 651 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1
Арт. О00000026158
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1

Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 ₽
142 650 ₽
142 651 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 019 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000026158

Характеристики

Производитель
Кедр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Нет
Сварка алюминия
Нет
Все характеристики

Похожие товары с Степень защиты

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 ₽
142 650 ₽
142 651 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 019 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный полуавтомат AlphaMIG-250S-1 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Благодаря возможности работы на токах до 250А от бытовой сети, аппарат отлично подходит для использования в автомастерских и на небольших производствах. Надежный 4-роликовый подающий механизм в сочетании с возможностью установки катушек К-300 обеспечивают высокую производительность и непрерывность сварочного процесса. Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу, а также осуществлять ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы.

    Преимущества

    • Мощность и производительность
    • Высокая мобильность – корпус аппарата представляет собой компактный моноблок на тележке
    • Подключение к сети 220В позволяет использовать аппарат в небольших частных мастерских и на производствах, где отсутствует трёхфазная сеть
    • Синергетическое управление – для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток
    • Возможность быстрой смены полярности - значительно упрощает переход на самозащитную проволоку