Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1

Преимущества

Мощность и производительность

Высокая мобильность – корпус аппарата представляет собой компактный моноблок на тележке

Подключение к сети 220В позволяет использовать аппарат в небольших частных мастерских и на производствах, где отсутствует трёхфазная сеть

Синергетическое управление – для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток

Возможность быстрой смены полярности - значительно упрощает переход на самозащитную проволоку





Сварочный полуавтомат AlphaMIG-250S-1 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Благодаря возможности работы на токах до 250А от бытовой сети, аппарат отлично подходит для использования в автомастерских и на небольших производствах. Надежный 4-роликовый подающий механизм в сочетании с возможностью установки катушек К-300 обеспечивают высокую производительность и непрерывность сварочного процесса. Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу, а также осуществлять ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы.