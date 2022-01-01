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Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-250GS 220В
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-250GS 220В
    Арт. X131101328
    Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-250GS 220В

      Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-250GS 220В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101328

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полуавтомат 220В КЕДР MIG-250GS 8001901 служит для качественной сварки деталей и заготовок методом применения штучного электрода, а также металлической проволоки в среде активного/инертного газа. Передовая технология IGBT транзисторов, которой оснащен агрегат, обеспечивает ему надежную и бесперебойную работу на протяжении всего срока эксплуатации. Сварочный ток устанавливается пользователем вручную, при этом его значение регулируется от 40 до 250 А. Устройство исключительно просто в использовании, поэтому с его эксплуатацией сможет справиться даже неопытный сварщик.

        Преимущества

        • Удобство конструкции. На передней панели агрегата расположены практически все органы управления устройством - регуляторы сварочного тока, индикаторы, показывающие состояние прибора, а также цифровой дисплей, - что значительно облегчает оператору настройку рабочих параметров агрегата
        • Быстрое подсоединение. Присоединение газовой горелки, а также сварочных кабелей происходит с помощью специальных разъемов, которые расположены на "фасадной" части корпуса
        • Удобная транспортировка. Наличие в конструкции полуавтомата 220В КЕДР MIG-250GS 8001901 четырех колес большого диаметра значительно облегчает процесс перевозки аппарата с одного рабочего места на другое
        • Ручная регулировка заводских настроек
        • 2Т/4Т режим управления горелкой
        • Контроль индуктивности
        • Мощность - 9.6 кВА
        • Высокое качество сварки
        • Долгий срок службы