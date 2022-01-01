Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-250GS 220В

Преимущества

Удобство конструкции. На передней панели агрегата расположены практически все органы управления устройством - регуляторы сварочного тока, индикаторы, показывающие состояние прибора, а также цифровой дисплей, - что значительно облегчает оператору настройку рабочих параметров агрегата

Быстрое подсоединение. Присоединение газовой горелки, а также сварочных кабелей происходит с помощью специальных разъемов, которые расположены на "фасадной" части корпуса

Удобная транспортировка. Наличие в конструкции полуавтомата 220В КЕДР MIG-250GS 8001901 четырех колес большого диаметра значительно облегчает процесс перевозки аппарата с одного рабочего места на другое

Ручная регулировка заводских настроек

2Т/4Т режим управления горелкой

Контроль индуктивности

Мощность - 9.6 кВА

Высокое качество сварки

Долгий срок службы

Полуавтомат 220В КЕДР MIG-250GS 8001901 служит для качественной сварки деталей и заготовок методом применения штучного электрода, а также металлической проволоки в среде активного/инертного газа. Передовая технология IGBT транзисторов, которой оснащен агрегат, обеспечивает ему надежную и бесперебойную работу на протяжении всего срока эксплуатации. Сварочный ток устанавливается пользователем вручную, при этом его значение регулируется от 40 до 250 А. Устройство исключительно просто в использовании, поэтому с его эксплуатацией сможет справиться даже неопытный сварщик.